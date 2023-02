Col Como nel passato le delusioni più cocenti E il bilancio totale resta favorevole ai lariani

Quella tra Spal e Como è una grande classica del calcio di casa nostra, una sfida che negli anni Settanta si è disputata parecchio in serie B e poi negli anni Novanta in serie C1.

Con due tra le più cocenti delusioni della storia biancazzurra, prima nella finale dei playoff della stagione 1993-94 (2-1 per il Como al Bentegodi) e poi nella semifinale di ritorno dei playoff della stagione 1995-96 (6-3 per il Como al Mazza).

Più in generale, Spal e Como si sono affrontate ben 50 volte, con un bilancio leggermente favorevole ai lariani.

Sono 15 infatti le vittorie della Spal contro le 18 del Como, mentre 17 volte la partita si è conclusa in parità. Lasciando da parte gli incroci in Coppa Italia di Lega Pro, negli ultimi cinque confronti (dalla stagione 2011-12 a oggi) la Spal è imbattuta con tre vittorie e due pareggi.

L’ultima vittoria in campionato del Como contro i biancazzurri risale infatti alla stagione 2010-11, quando i lariani espugnarono il Mazza col punteggio di 1-2 con reti di Filipe, Maah e Cipriani.

La stagione successiva – nonostante mille problemi societari – la squadra di Vecchi si impose sul Como sia al Sinigaglia (0-2 con gol di Melara e Agnelli) che a Ferrara (2-1 con gol di Fortunato, Arma e Ripa).

Passando agli ultimissimi anni, Spal e Como si sono ritrovate la scorsa stagione in serie B. Al Mazza è finita 1-1, coi lariani in vantaggio nel primo tempo con Gliozzi e pareggio spallino nella ripresa in seguito ad un autogol di Vignali.

Al Sinigaglia invece la squadra di Venturato si è imposta piuttosto nettamente (0-2 con reti di Vido e Melchiorri) conquistando tre punti fondamentali in chiave salvezza.

Infine, nel girone di andata di questo campionato a Como è finita con un pirotecnico 3-3, con pareggio clamoroso di Esposito a tempo scaduto con un gran tiro dalla distanza quando i lariani sembravano averla ormai spuntata.

s.m.