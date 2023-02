Col mister media da retrocessione La società ora batta un colpo

Disastro totale, al punto che De Rossi alla fine è sconsolato e amaro come mai prima e per la prima volta critica la Spal, respinta anche dai suoi tifosi a fine gara dopo la terza sconfitta consecutiva (e l’ottavo gol al passivo in 270)’.

Le porte della serie C si spalancano dinanzi a una squadra senza capo né coda, che a Venezia nel primo tempo è stata letteralmente umiliata da un avversario che ha saputo come affrontare la gara, ossia con lo spadone. Più fisica, cattiva, intensa e verticale, la squadra di Vanoli ammazza la Spal senza che questa colpo ferisca.

Nè la tardiva generosità della ripresa giova alla causa, come già contro il Bari. Dickmann segnando ha rimesso i suoi in gara, e ci sono state anche occasioni per un 2-2 che sarebbe stato basilare anche se fosse stato rubacchiato alla meno peggio. Ma la Spal non ha mostrato nerbo e a Venezia nemmeno gioco. Nè le "stelle" Nainggolan e Giannis sono riuscite a illuminare la squadra.

Il contesto è molle: palleggio che delega l’impostazione ai tre difensori, senza mai verticalizzazioni, per uno slow passato di moda da tempo. E’ da capire ora cosa intenda fare la società. La Spal sembra più che malata, la piazza è in piena contestazione e la classifica è lacrimosa come mai prima. Il trend è inaccettabile, anche perchè in campo si vede davvero poco: fino al 45’ mai un tiro o una occasione. La difesa che sembrava assestata non si regge più, anche perchè davanti non ha filtro. I due mediani faticano a costruire, e davanti per un tempo mai si è scalfito Joronen: meglio a due punte, ma davvero questa Spal manca di troppe cose per vedere possibili soluzioni alla portata.

Allargando l’analisi, si paga anche la mancata armonizzazione tra le idee di Venturato e quelle di De Rossi - decisamente opposte, poco idonee ad un cambio in corsa - e anche tra la costruzione di organico estiva - basata su buoni giocatori di B, magari non tutti bene assortiti, ma di categoria e reduci da campionati pieni - e l’azzardo sulle grandi firme poco sperimentate (o poco allenate) di autunno (De Rossi) e d’inverno (Nainggolan e Fetfatzidis, e manca Pepito).

A questo punto comunque c’è poco da filosofare. Bisogna andare a punti con fame, cattiveria e aggressività, e quella mostrata al Penzo è men che accettabile: il tutto, sperando che non sia tardi. La società è chiamata a battere un colpo: da ieri sera, anche dalla tifoseria.

De Rossi ci mette buona volontà, ma 15 punti in 16 gare sono da retrocessione Cosa deciderà di fare?

Mauro Malaguti