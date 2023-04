Colacone: "Spal, affidati alla classe del Ninja"

A Ferrara ha giocato una sola stagione realizzando 11 reti, mentre a Modena in due campionati e mezzo è arrivato a quota sette. Stiamo parlando di Roberto Colacone, che da qualche anno è il responsabile del settore giovanile del Monza ma non può restare indifferente al fascino del derby tra due squadre nelle quali ha collezionato complessivamente 113 presenze. "Me la ricordo bene la vittoria al Braglia nel 1995 con reti di Martorella e Fasce, anche se non sapevo che da quel giorno la Spal non ha più fatto bottino pieno a Modena – commenta il doppio ex –. È ancora più curioso però che le due squadre non si siano più incrociate dalla stagione 2000-01 a quella in corso".

Che esperienze furono per lei quelle in biancazzurro e gialloblù?

"La Spal fu il trampolino di lancio della mia carriera: eravamo in serie C1, ma ricordo una piazza di categoria superiore. A Modena furono belle stagioni, anche se verrò ricordato soprattutto per il gol decisivo al Dall’Ara contro il Bologna. Di sicuro, sono due piazze che meritano almeno la cadetteria".

La Spal però rischia di retrocedere...

"Purtroppo sì. I tre allenatori diversi sono lo specchio di una stagione complicata, con tante aspettative non mantenute. Ho visto davanti alla tv la gara col Brescia e mi ha fatto piacere vedere uno stadio Mazza così pieno di tifosi, davvero tanta roba per una squadra terzultima in classifica. E comunque non è finita: nonostante tutto, è a -1 dai playout e -4 dalla salvezza diretta. Inoltre, non sottovaluterei i tre risultati utili di fila: un mio vecchio direttore diceva che il pareggio viene valorizzato dall’eventuale vittoria nella gara successiva. Alla Spal è accaduto a Benevento, e chissà che non possa succedere anche a Modena".

Come si svilupperà il derby? "Mi aspetto una partita simile a quella di venerdì scorso tra Modena e Parma, quindi all’insegna dell’equilibrio. Le motivazioni pendono dalla parte della Spal, ma i Canarini non regaleranno nulla. Anche perché la penalizzazione comminata alla Reggina ha aumentato le possibilità di qualificazione ai playoff della squadra di Tesser".

I 10 punti di distanza tra Modena e Spal rispecchiano il vero valore delle squadre?

"No, il livello mi sembra abbastanza simile. I gialloblù però stanno meritando questa classifica grazie ad una squadra concreta, magari non bellissima da vedere ma difficile da battere che un tecnico esperto come Tesser è riuscito a plasmare dalla scorsa stagione. Inoltre, ha l’entusiasmo tipico della matricola, non un fattore di poco conto".

La Spal ha le qualità per giocarsela?

"Direi proprio di sì. Nainggolan è un trascinatore in campo e fuori: è sempre stato un giocatore chiacchierato, ma lo stimo sin dai tempi del Piacenza quando lo incrociavo in serie B. Il Ninja è l’ancora a cui aggrapparsi in questo rush finale. Mi piace tantissimo pure Maistro: ha un grande talento, se matura può diventare un grande giocatore. La Mantia e Moncini invece sono attaccanti di livello che sono condizionati dalla stagione negativa della squadra. Alle punte però basta una scintilla. E poi c’è la favola di Contiliano, un ragazzo di grande prospettiva che ho seguito nel vivaio e che sta meritando il posto da titolare".

