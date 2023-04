Colpaccio del Wilson, che mette al tappeto la capolista Basilico

In Serie A girone A un Wilson’s Pub motivatissimo a confermare e migliorare la posizione Play Off mette ko la capolista Basilico, alla 2° sconfitta stagionale. Il Wilson’s Pub va in vantaggio al 20’ con la punizione di Casaluce, poi nella ripresa allunga con il pivot Sgargetta e con la percussione di Boarini, 3-0. Il Basilico non ci sta e reagisce: capitan Mantovani provoca l’autorete di Maestri e assiste Spettoli per il 2-3, ci pensa Pedarzini a timbrare il pari. L’episodio arride al Wilson’s Pub: Scullin batte in velocità una rimessa laterale, il pallone si rivela perfetto sotto porta per Sgargetta che lo corregge in rete. Con questi 3 punti il Wilson’s Pub sale a 21, come la Baracca di Guendalo, nei confronti della quale, però, è indietro avendo perso, 2-9, lo scontro diretto all’andata. Gran primo tempo, chiuso sul 3-0, della Baracca di Guendalo contro il Bar Mattino Ostellato, 4-1 il risultato finale, doppiette di Vandini e De Marchi. Il Giglio (nella foto) batte il Francolino e blinda il 5° posto: dopo un inizio pessimo, 0-2, 3-3 all’intervallo e secondo tempo in controllo per l’8-3 conclusivo, 2 assist e 3 reti per Nicastro, doppietta di D’Onofrio, a bersaglio anche Letizia, Pellecchia e Callegari.

In Serie B Girone A si registrano la sconfitta del Giustospirito e contemporaneamente la vittoria dell’Hurly Burly con il conseguente sorpasso in vetta. Il Giustospirito si porta sul 3-0, ma a metà primo tempo perde il portiere Cappi per infortunio, mantiene il vantaggio fino all’intervallo, sul 5-4, ma gli Scugnizzi di Bolzano sorpassano prima sul 6-5 e la chiudono 8-6: tripletta di Brancati, doppiette di Caputo e Placentino e gol di Pecoraro. L’Hurly Burly contro Aqua e Salute va sul 6-0 al minuto 15, poi si rilassa e deve lottare per vincere 9-6.