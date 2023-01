Colpaccio della Portuense A Solarolo decide Pierfederici

Solarolo

0

Portuense

1

SOLAROLO: Brachetti, Venturelli, Cavallari (31’ st Patmoce), L. Franceschini, Ravaglia, D. Franceschini (12’ st Mongardi), Del Fiore (13’ st Fernandi), Penazzi (13’ st Piancastelli), Cozzino, Errani (31’ st Colino), Fagnocchi. A disposizione: Visani, Baldi, Menicucci, Assirelli. All.: Assirelli.

PORTUENSE: Othmani (18’ pt Piovaccari), Sorghini, Nicolasi (9’ st Laghi), Bolognesi, Telloli, Formigoni, Mahmoudi, Meli, Scaglione (43’ st Vitali), Sarto, Pierfederici. A disposizione: Bonora, Dall’Angelo, Mazzoni, Sovrani, Musacchi, Jouin. All.: Del Mastio.

Rete: 20’ st Pierfederici (P).

Note: ammoniti: L. Franceschini (S), Ravaglia (S), Cozzino (S), Errani (S), Nicolasi (P), Telloli (P), Formigoni (P), Scaglione (P), Sarto (P), Piovaccari (P). Espulsi: Mongardi (S) al 50’ st, Formigoni (P) al 42’ st.

Importante vittoria In trasferta per la Portuense Etrusca, che passa per 1-0 sul campo del Solarolo, nella sfida valida per la diciassettesima giornata del girone D di promozione emiliana. Sul campo dell’Arboselli di Solarolo si affrontano le due compagini, con i padroni di casa reduci da una sconfitta sul campo dello Spiv, mentre gli ospiti della Portuense arrivano sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria contro la Polisportiva Reno della scorsa domenica. Partita che rimane bloccata per i primi 45’, con le due squadre che restano chiuse dietro in una fase di studio reciproco, senza sbilanciarsi troppo all’ attacco. Unica occasione per i padroni di casa, e passa per i piedi del numero 11 Fagnocchi, che si libera al tiro, ma da ottima posizione spara a lato dalla porta difesa da Othmani. Per il primo tempo è tutto. Al rientro dagli spogliatoi partono forte gli ospiti della Portuense, che mettono pressione alla difesa di casa. Il vantaggio arriva al minuto 20, con il numero 11 Pierfederici che di precisione insacca il gol valido per l’1-0 dei suoi. Nel finale tentano la reazione i padroni di casa del Solarolo, in seguito all’espulsione del numero 6 della Portuense Formigoni per doppia ammonizione, ma regge la difesa ospite. nel recupero restano in 10 anche i padroni di casa, in seguito all’espulsione del subentrato Mongardi. Finirà quindi 0-1 per la Portuense, che porta a casa 3 punti importanti in chiave classifica, mentre perde punti importanti il Solarolo, che ora dista 4 lunghezze dal Massa Lombarda capolista.