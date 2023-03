Colpo del Mesola, frenano Portuense e X Martiri in casa

Chi va via svuota la dispensa in Osteria, Grande beninteso. Colpo del Mesola con la terza in classifica, tre punti ottenuti con una gestione intelligente e determinata della gara nonostante l’indisponibilità di diversi elementi, soprattutto senza Tommaso Pittaluga, punto di riferimento di tutto la squadra, oltre che goleador alla bisogna. "Anche senza il nostro faro – commenta il presidente castellano Massimo Modena – abbiamo giocato alla grande. E non dimentichiamo che eravamo in trasferta, contro una delle migliori del girone. Dopo lo svantaggio iniziale la squadra ha avuto il merito di non deprimersi e reagire. Play off più vicini? Se giochiamo con la stessa mentalità vincente, niente è impossibile". Chi deve dire addio al sogno play off è la Portuense, colpita e affondata a domicilio da una Faenza più affamato e determinato. E’ la prima sconfitta della gestione targata Dino Del Mastio, domenica peraltro assente un problema fisico. A Portomaggiore il Faenza si è presentato con il nuovo allenatore e la voglia di spaccare il mondo, la Portuense era non solo senza il timoniere, ma senza mezza squadra; in più ha dovuto rinunciare nel riscaldamento a Sorghini e Melli e con Telloli a mezzo servizio. Da segnalare che con la sconfitta a Sant’Alberto nel derby con il Reno, l’Argentana è retrocessa in Prima categoria, la seconda consecutiva. Nell’altro girone Casumaro corsaro a Trebbo di Reno con il più classico dei risultati contro una delle migliori della classe. Non ce l’ha fatta infine la X Martiri a conservare il gol di vantaggio messo a segno da Pagani contro l’Atletico SPM.