Comacchiese ad alto rischio Masi in trasferta a Coriano

La vittoria questa sconosciuta, per le ferraresi di Eccellenza. Soffre di "pareggite" acuta in particolare il Masi Torello Voghiera, cinque ics nelle ultime cinque partite, che farà visita al Tropical Coriano, sul campo in sintetico di Morciano. Rispetto al turno precedente i tricolori saranno al completo, tranne Sarto, che deve scontare un turno di squalifica; tornerà in panchina il direttore generale Graziano Quarella, che ha scontato due turni dopo le proteste nella gara interna con il Medicina dopo un sofferto pareggio in rimonta. "Speriamo si sblocchino i nostri attaccanti, che hanno le polveri bagnate da alcune giornate – dice il presidente Claudio Ferioli – E’ una trasferta tutt’altro che semplice, anche alla luce della ko dell’andata, una sconfitta che aveva interrotto uno splendido ruolino di marcia in casa". Trasferta a Borgo Tossignano, in Romagna, per il Sant’Agostino. All’andata i ramarri si imposero con il più classifico dei risultati, con gol di Danièl e Fiorini, attenzione a cullarsi sugli allori. "Da allora sono cambiate molte cose – mette in guardia il presidente Bruno Lenzi – La Valsanterno ha operato bene sul mercato, ha vinto domenica con il Cattolica e ha lasciato l’ultimo posto in classifica. Si prospetta quindi una delicata sfida salvezza. Abbiamo qualche punto di vantaggio, ma non deve trarre in inganno la classifica. A Borgo Tossignano mi aspetto una partita tosta, su un campo che mi dicono ai limite dell’agibilità; in più giocano in casa e godranno dell’appoggio di un pubblico caldo e appassionato. Sarà una trasferta in salita, vista anche l’indisponibilità di Ribello, Rubbi e un difensore, in più è in dubbio Fiorini. Spero in un arbitraggio corretto, che applichi il regolamento e non lo interpreti, come ci è successo nell’ultimo periodo". Partita ad alto rischio per la Comacchiese, che riceve il temibile Sanpaimola, quarta forza del campionato. I romagnoli sono reduci da una sconfitta di misura a Castel Maggiore, piazza dove peraltro qualche settimana fa ci ha rimesso le penne pure la formazione lagunare, ma soprattutto ha una classifica di gran lunga migliore: 42 punti contro i 12 dei rossoblù; in più Sanpaimola è il secondo miglior attacco con 42 gol, solo 19 Neffati e compagni, che è il peggiore del campionato. Oscar Cavallari pensa positivo: "Ho un ricordo positivo dell’andata: eravamo andati sotto all’inizio, poi avevamo fatto una buona gara, colpito una traversa e costruito diverse opportunità, finché nel finale era arrivato il raddoppio". Cavallari ha tutti i giocatori a disposizione, a parte una lieve indisposizione per Neffati, ma con D’Amico recuperato.

Franco Vanini