"Comacchiese, adesso non puoi fallire"

Mancano dodici partite al traguardo, ma per le ferraresi di Eccellenza siamo già entrati nella fase in cui i punti sono pesanti, un passo falso sarebbe un guaio, essendoci meno tempo per rimediare. Soprattutto nella lotta per non retrocedere. Prendiamo la Comacchiese, terz’ultima in classifica e soglia salvezza lontana 15 punti. I play out non sono una chimera, come dimostra l’esaltante rimonta della Copparese di Ruggero Ricci l’anno precedente. Ricordiamo che retrocedono le ultime tre direttamente e due con i play out, se il distacco dalla squadra che precede è inferiore a 7 punti. "Se il campionato finisse oggi saremmo retrocessi – afferma il presidente rossoblù Francesco Cavalieri – ma non siamo spacciati, possiamo ancora farcela: abbiamo il dovere di crederci". Al "Raibosola" c’è il Classe, scontro diretto vietato ai deboli di cuore. "E’ una partita fondamentale, dobbiamo vincere se vogliamo sperare. Mi aspetto una prestazione importante, anche a livello caratteriale. Bisogna tirar fuori tutto quello che si ha. Abbiamo delle assenze importanti (l’ex spallino Schiavon e l’attaccante Neffati, ndr), ma dobbiamo sopperire con una prestazione tutta grinta e determinazione. All’andata fu una sconfitta immeritata per 2-1, con il giallo del gol annullato". Scontro diretto anche a Sant’Agostino, dove arriva la pericolante Del Duca Grama, sconfitta due settimane fa a Masi Torello per 3-1 nonostante l’inferiorità numerica dei tricolori. "Ma domenica ha tenuto testa alla capolista San Marino – evidenzia il capitano ramarro Enrico Iazzetta –, sottovalutarlo sarebbe l’errore più grande che potremmo fare". E’ alla portata, ma a Coriano non avete approfittato dell’occasione. "C’è stata la prestazione, non il risultato. Sul 3-1 per noi c’è stato un black out e alla fine ci è andata bene, perché abbiamo rischiato nel finale. Ad ogni modo un punto in trasferta si porta a casa sempre volentieri, l’importante è riprendere a fare punteggio pieno. Di qui in avanti ci aspettano quattro scontri diretti consecutivi, nei quali ci giochiamo una stagione".

All’andata fu un pareggio sofferto. "A Castiglione eravamo andati in vantaggio, poi siamo stati rimontati, ma eravamo molto rimaneggiati. Contro il Del Duca saremo praticamente al completo". Mister Zambrini dovrebbe giocare con il tridente: Gherlinzoni, Giacomo Lenzi e il nuovo acquisto Diop, Fiorini arretrato in difesa, con il rientro dal lungo infortunio di Marcolini. Ha recuperato Mirco Lodi, autore di una doppietta domenica con il Tropical. C’è il fanalino di coda Cattolica per il Masi Torello. "Ho ancora il ricordo dell’andata – mette le mani avanti il direttore generale Graziano Quarella – fino al 65’ eravamo in vantaggio 6-2, poi un black out inspiegabile e siamo stati rimontati fino al 6-5, rischiando anche il pareggio. E’ la dimostrazione che quest’anno non ci sono partite scontate, anche perché saremo a ranghi ridotti, senza Vanzini e Cazzadore in attacco e i fuoriquota Bui, Benini e Maneo, perlomeno rientra Caruso".

Franco Vanini