Comacchiese, al ’Raibosola’ l’ultima spiaggia

Dopo due sconfitte con le prime della classe, San Marino e Progresso, il Masi Torello Voghiera (ore 15.30) trova sulla sua strada il più abbordabile Diegaro. A Masi non si fidano: "Ho un brutto ricordo della partita dell’andata – dice il direttore generale dei tricolori Graziano Quarella – Avevamo chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0, dopo i 90’ eravamo sotto 3-2: eravamo rimasti con la testa negli spogliatoi al ritorno in campo. Un calo di tensione che non voglio rivedere a Diegaro". Non ci sono soltanto problemi di carattere psicologico. "In Romagna giocheremo su un campo piccolo, in sintetico – riprende Quarella – troveremo una squadra già salva, speriamo non sia motivata al 100%: loro sono già salvi, noi no". Sergio Rambaldi recupera il jolly Molossi e il giovane attaccante Caruso, ma deve ancora rinunciare a Fregnani. "Per noi è una grossa perdita, lamenta un problema serio alla caviglia, ma non possiamo attaccarci a queste cose, significherebbe che non siamo una squadra".

Trasferta ad alto rischio per il Sant’Agostino, atteso dal San Marino, sul sintetico. Una partita dalle opposte motivazioni: punti salvezza per i ramarri, punti promozione per la capolista, che però a differenza degli uomini di Zambrini, può gestire l’ingente margine di vantaggio accumulato sul Progresso, mentre i ramarri devono stare attaccati al Classe, che li precede di un punto. "Proveremo a scalare il monte Titano, consapevoli delle insidie di affrontare la prima della classe – afferma capitan Enrico Iazzetta – Già all’andata aveva dato dimostrazione del suo valore: eravamo andati sotto nei primi minuti di due gol, un mio gol aveva riaperto la partita, nel finale è arrivato il gol del ko. Nel secondo tempo ce la siamo giocata alla pari, come faremo del resto oggi nel ritorno. Andremo a San Marino per fare risultato non abbiamo alternative; abbiamo lasciato per strada troppi punti, adesso dobbiamo farli con le prime della classe". Mister Zambrini lamenta l’assenza del perno difensivo Marcolini, però rientra dalla squalifica proprio Iazzetta.

Ultima chiamata per la Comacchiese, che riceve al "Raibosola" il Valsanterno senza Angelini squalificato e Tomasi (spalla lussata). "E’ l’ultima spiaggia – evidenzia Oscar Cavallari, l’allenatore – A Borgo Tossignano avevamo giocato meglio, ma raccolto solo un punto, per il solito problema del gol. A Comacchio dobbiamo vincere e sperare che le concorrenti abbiano un passo falso".

Il tecnico lagunare smentisce di essersi promesso ad altri club. "Non mi sono promesso a nessuno, sono illazioni sono fondamento. Di qui alla fine sono concentrato sulla Comacchiese, poi a fine anno con il presidente tireremo le somme. Chiaro che in caso di retrocessione difficilmente resterei, ma sono discorsi prematuri". "Siamo con l’acqua alla gola, le possibilità di salvarci sono poche, ciò non toglie che fino alla fine ce la giocheremo con il massimo impegno", rimarca Eros Schiavon.

Franco Vanini