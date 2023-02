Comacchiese al tappeto E’ un’amara Medicina

Medicina Fossatone

2

Comacchiese

1

MEDICINA FOSSATONE: Palermo, Commissari (30’ st Tonelli), G. Castagnini, Dradi, Randi, Carboni, Mezzetti, Savini, Barbaro (21’ st R. Castagnini), Sabbatani (28’ st El Abbassi), Boschi. All.: Geraci.

COMACCHIESE: Farinelli, Minieri, Alberi, Sorrentino, Biolcati (1’ st Fantinuoli), Neffati, Folegatti (13’ st Bona), Angelini (1’ st Schiavon), Centonze (41’ st Grassi), Tedeschi, D’amico (20’ st Bezzi). All.: Cavallari.

Arbitro: Dumitrascu di Finale Emilia.

Reti: 35’ pt Barbaro (M), 9’ st Sabbatani (M), 23’ st Bezzi (C).

Note: ammoniti: Commissari (M), Barbaro (M), Sabbatani (M), Alberi (C), Neffati (C), Centonze (C). Espulso: Savini (M) al 13’ st.

Vittoria casalinga per il Medicina Fossatone contro la Comacchiese. Nonostante un campo pesante, i ragazzi di mister Geraci provano a giocare il proprio calcio. Al minuto 11’ Barbaro insacca dopo la respinta di Farnelli ma il direttore di gara fischia fuorigioco. L’azione insistita del Medicina si concretizza solo al 35’ quando arriva il gol del vantaggio: azione personale di Barbaro che salta il suo diretto marcatore e incrocia sul palo lontano. Poco dopo Sabbatani, firma il raddoppio ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. La Comacchiese, in finale di tempo, prova a farsi vedere dalle parti di Palermo su sviluppi di corner ma Savini, ben posizionato sul primo palo, sventa la minaccia. Nel secondo tempo passano appena 9’ e i padroni di casa raddoppiano: la verticalizzazione di Mezzetti pesca, spalle alla porta, Sabbatani che si gira in un fazzoletto e fa partire un bolide che si infila sotto l’incrocio. Poco dopo la partita rischia di cambiare: Savini, già ammonito, prende un altro cartellino e finisce anzitempo sotto la doccia. La Comacchiese al 23’, dimezza lo svantaggio con Bezzi ma non basta.