Comacchiese al tappeto La salvezza è tutta in salita

comacchiese

0

pietracuta

1

COMACCHIESE: Farinelli, Minieri, Biolcati, Angelini (71’ Grassi), Folegatti, Sorrentino, Neffati (46’ Bezzi), Schiavon (88’ Bushi), Tedeschi (68’ Fantinuoli), D’Amico, Bona. Allenatore: Cavallari.

PIETRACUTA: Amici, Fabbri Federico, Pasolini, Fabbri Francesco, Lessi, Masini, Fabbri Filippo (83’ Tomassini), Tosi (3’ Giannini), Fanti, Evaristi (77’ Zannoni), Galli (90’ Stavola). Allenatore: Fregnani. Arbitro: De Robertis, sez. di Bologna. Marcatori: 38’ Fabbri Filippo.

Note: ammoniti Tedeschi e Biolcati.

Una sconfitta che brucia doppiamente, quella maturata ieri al Raibosola per la Comacchiese, e perché sembra mettere la parola fine all’esperienza in Eccellenza e perché i padroni di casa hanno in realtà sfoderato una bella prestazione che non è però bastata a causa della sorte e delle difficoltà sotto porta. La prima occasione degna di nota è appannaggio degli ospiti: Pasolini ci prova dalla distanza, costringendo Farinelli al salvataggio in angolo. Alla mezz’ora tocca ad Angelini provarci da fuori, con la sfera che si spegne a lato. Al 35’ Bona, in collaborazione con Tedeschi, si propone da solo davanti ad Amici, ma mette a lato non di molto. Gol sbagliato-gol subito, come recita una regola non scritta del calcio: al 38’ Fabbri Filippo trova la deviazione vincente a centroarea, sfruttando al meglio un cross dalla destra. Nella ripresa i rossoblù insistono alla ricerca del pari. Al 48’ è però Fratti a spaventare Farinelli: si libera bene dai difensori avversari ai limite dell’area e fa partire una conclusione che finisce alta. Al 52’ gol fantasma di Bona che, servito di testa da Tedeschi, prova la rovesciata, smanacciata sulla linea da Amici, ma non si capisce se la palla entri o meno. Al 54’ la triangolazione in area avversaria tra Fabbri Filippo e Fratti è da ricordare, meno felice la conclusione della punta, che termina fuori. Un minuto dopo Fabbri ancora pericoloso con un diagonale che finisce sull’esterno della rete. Occasionissima per il pari della Comacchiese al 78’: un tiro cross di Angelini, che sembra destinato a fondocampo, si dirige invece nel sette, costringendo Amici, fuori dai pali, a retrocedere e a volare per salvarsi in angolo; sul quale parte un’azione insistita dei locali, con conclusione prima di Folegatti salvata sulla linea da un difensore avversario, poi di Bona, su cui Amici si salva a terra. Negli ultimi minuti vanno vicini alla segnatura gli ospiti sfruttando il gioco di rimessa e all’ultimo respiro Giacobbi colpisce la base del palo. E’ l’ultima azione prima del fischio finale.

Cinzia Boccaccini