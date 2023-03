Comacchiese anticipa a Savignano E’ un’ultima spiaggia salvezza

Ha tutta l’aria di essere una partita da ultima spiaggia per la Comacchiese. I lagunari (ore 14.30) saranno a Savignano sul Rubicone, in provincia di Rimini, per strappare almeno un punto alla quinta in classifica, 49 punti, 33 in più dei rossoblù, incappati nella sconfitta interna di misura nella sfida delle matricole con il Pietracuta. Sconfitta ancor più dolorosa perché con una diretta concorrente per la salvezza. "Abbiamo buttato al vento un’occasione d’oro per risalire in classifica – dice l’allenatore della Comacchiese, Oscar Cavallari – un vero peccato perché fino al gol ospite stavamo giocando bene, nella loro metà campo, con personalità. Ero molto soddisfatto, poi abbiamo preso gol e da lì in avanti il vento è cambiato, abbiamo smesso di giocare, soprattutto abbiamo avuto un cedimento a livello psicologico: siamo mancati a livello caratteriale".

Che cosa si aspetta dalla sua squadra a Savignano? "Ormai abbiamo l’acqua alla gola. Per coltivare le residue speranze di salvezza dovremo vincere in trasferta e sperare che le concorrenti abbiamo una battuta d’arresto. Possiamo sperare che la Savignanese abbia la pancia piena. Ha ben poco da chiedere al campionato: ha disputato un ottimo girone d’andata, altalenante nel girone di ritorno, ma ha pur sempre un’ottima classifica. Rispetto a noi ha il vantaggio di giocare con la testa sgombra da pensieri di ogni sorta, il secondo posto se lo giocheranno Russi e Progresso, che ha sconfitto la Savignanese giusto domenica scorsa". Per quanto riguarda l’infermeria, saranno indisponibili Tomasi (lussazione alla spalla) e bomber Tedeschi per squalifica; torna a disposizione Albonetti, ma comincerà dalla panchina dopo il lungo stop ai box. "Proveremo a fare il colpaccio, sarebbe fondamentale, perché poi comincerebbe il ciclo di scontri diretti: dal Bentivoglio a Del Duca Grama, dalla Valsanterno al Cattolica".

Franco Vanini