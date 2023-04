Comacchiese e Cavallari, le strade si separano

Anche le storie più belle hanno una fine. E quella tra Oscar Cavallari e la Comacchiese 2015 ha visto ieri un epilogo, che non si sarebbe voluto vivere, ma che è risultato inevitabile a seguito di una stagione non proprio fortunata e dove si sono commessi anche degli errori, come sempre quando c’è di mezzo una retrocessione. Così la società ha comunicato ieri, nella persona del presidente Francesco Cavalieri (foto), la decisione consensuale di chiudere il rapporto col tecnico, anticipatamente rispetto alla conclusione della stagione: "Voglio sottolineare – le parole del presidente – che non si può parlare di un esonero perché quelli si stabiliscono come ultima possibilità quando ci sono ancora obiettivi da centrare. Noi, invece, abbiamo più che altro pensato, mancando un mese e mezzo alla fine ed essendoci ancora da giocare diverse partite, di anticipare i tempi e di cominciare già a lavorare il prospettiva futura". Nonostante la scelta drastica, solo parole al miele da parte del massimo dirigente rossoblù nei confronti dell’ormai ex allenatore: "Quelli insieme sono stati cinque anni bellissimi, dove ci siamo divertiti, abbiamo riso e sofferto insieme. Oscar è una persona vera diretta, con cui c’è un rapporto bello e diretto". Per questo non può mancare un ringraziamento speciale: "La Comacchiese 2015 ringrazia sentitamente Oscar per tutto. Forse però il ciclo era finito. Cavallari ha sempre dato tutto, nulla si può dire di lui se non parlarne bene, però non si voleva trascinare l’attuale situazione per troppo tempo".

Cinzia Boccaccini