Comacchiese, i tre punti sono d’obbligo

E’ sfida delle matricole in riva alla laguna. Al "Raibosola" ecco il Pietracuta, formazione riminese al debutto in categoria e che ha tutta l’intenzione di restarci. "Ho un pessimo ricordo della partita dell’andata – riavvolge il filo della memoria il direttore sportivo della Comacchiese, Alessandro Farinelli – Eravamo andati in vantaggio con Neffati, poi il Pietracuta trovò il pareggio su un tiro di punizione deviato dalla barriera; di qui in avanti la squadra smise di giocare e finì 3-1.

Onestamente non mi aveva fatto una gran impressione, squadra solida e concreta, contro di noi ha avuto fortuna". "E’ una neo promossa come noi – interviene Oscar Cavallari, l’allenatore – con la differenza che ha una situazione di classifica molto più tranquilla. E’ una squadra scorbutica, che si difende bene e poi riparte: nelle ultime quattordici partite ne ha perse solo due, peraltro con le prime della classe, Castenaso e, proprio domenica, il San Marino".

La vostra classifica è tuttora ad alto rischio. "Dobbiamo vincere. Facciamo la corsa sul Sant’Agostino che, a differenza di noi, ha una partita più agevole con il fanalino di coda Cattolica; dobbiamo quindi approfittare del turno casalingo, fare risultato e sperare in un passo falso delle altre squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere". Salteranno il turno i due comacchiesi doc: il difensore centrale Alberi e il trequartista Centonze; rientra a tempo pieno Eros Schiavon, dopo la partita a scartamento ridotto disputata domenica scorsa a Medicina.

Rientri importanti anche nel Sant’Agostino: si tratta di Fiorini, che torna al centro della difesa e può essere utilizzato anche come attaccante; l’altro è Ribello, entrambi hanno scontato il turno di squalifica. A forte rischio il nuovo acquisto Diop. "Attenzione a sottovalutare il Cattolica – ammonisce il presidente ramarro Bruno Lenzi – è sì ultimo, ma nell’ultimo turno di campionato ha fatto soffrire la capolista San Marino. Squadra motivata, per niente arrendevole".

All’andata fece soffrire anche voi. "Di più, fu una sconfitta con largo margine, un 4-3 che addirittura era 4-1, prima di una piccola rimonta. Giocammo davvero male, fu anche l’ultima partita di Enrico Zaccaroni in panchina".

A Masi ha visto segnali positivi? "Abbiamo giocato un buon derby, soprattutto fino al gol del vantaggio, poi è arrivato il gambino corto, abbiamo avuto paura di vincere e siamo stati rimontati. Con il Cattolica dovremo essere più determinati, tenere alta la concentrazione fino alla fine.

E’ una partita chiave, anche perché nella successiva andremo a Classe: sono due scontri diretti". Squalificato mister Zambrini. L’unica ferrarese a giocare in trasferta è il Masi Torello Voghiera, in una partita impegnativa a Castenaso, ancora senza Vanzini.

Franco Vanini