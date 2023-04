Comacchiese ko, finisce in nove uomini

comacchiese

COMACCHIESE: Farinelli, Carli, Albonetti, Schiavon, Alberi, Fantinuoli (55’ Sorrentino), Grassi, Centonze M. (76’ Bushi), Fantini (51’ Tedeschi), Centonze K., Neffati (68’ Angelini). All. Guerriero.

TROPICAL CORIANO: Bianchini, Perazzini, Ceccarelli (87’ Guidi), Vagnarelli, Bartolucci, Rossi, Bartoli (85’ Cecchini), Enchisi, Carrer, Scarponi (85’ Arryo), Protino (75’ Tamagnini). All, Scardoni.

Arbitro: Montefiori, sez. di Ravenna.

Marcatori: 7’ e 81’ Scarponi, 77’ Carrer. Note: ammoniti Schiavon, Alberi, Albonetti e Bartolucci. Espulsi Alberi e Albonetti.

Piove sul bagnato e una Comacchiese già in grande difficoltà di suo, imbottita di giovani e con il neo allenatore Guerriero in panchina, si deve scontrare anche con la giornata non proprio felice della terna arbitrale, che commina ai rossoblù due espulsioni e che molte perplessità lascia anche in merito ad alcuni presunti fuorigioco. Così la rete che al 7’ porta in vantaggio il Coriano suscita le proteste dei padroni di casa per l’offside di Carrer, che supera tutta la difesa e serve a centroarea Scarponi per il più facile degli appoggi.

Al 54’ il velocissimo Protino si invola sulla sinistra e si presenta davanti a Farinelli, bravo a chiudere lo specchio della porta, costringendo l’avversario a concludere alto. Le espulsioni di Albieri prima e Albonetti poi rendono l’impresa difficilissima e, come se non bastasse, al 77’ Schiavon si fa rubare palla da Carrer, che si lancia in solitudine verso la porta e raddoppia. All’81’ nuove proteste rossoblù: il neo entrato Tamagnini si presenta in area in velocità, passa al centro a Scarponi che segna il terzo gol, ma la posizione di partenza del numero 16 lascia qualche dubbio.

Cinzia Boccaccini