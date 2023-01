Comacchiese tradita dal dischetto

comacchiese

1

sanpaimola

2

COMACCHIESE: Farinelli, Minieri, Biolcati, Schiavon, Alberi, Sorrentino, Tomasi (46’ D’Amico), Angelini (62’ Fantinuoli), Tedeschi (73’ Bezzi), Centonze K., Albonetti (65’Neffati). All. Cavallari

SANPAIMOLA: Baldani, Fiengo, Cerasuolo, Sabbioni, Mazza (71’Scala) Succi, Derjai, Alessandrini M., Bonavita, Alessandrini S. (67’ Garbone), Viola. All. Orecchia Arbitro: Rossi di Forlì

Marcatori: 13’ Tedeschi (C); 30’ Bonavita, 39’ Alessandrini S. (S).

Note: ammoniti Schiavon, Alberi, Tomasi, Albonetti, Tedeschi; per il Sampaimola Cerasuolo, Derjai, Sabbioni. Espulso: 55’ Sorrentino.

Non è un’annata semplice per la Comacchiese 2015, che ha certamente pagato lo scotto del salto di categoria commettendo numerosi errori, ma che non è neppure aiutata dalla sorte e tanto meno dagli arbitraggi. Tantissime le proteste nella sconfitta interna con il Sampaimola, in una gara in cui i lagunari provano a cercare il pari fino all’ultimo secondo nonostante l’inferiorità numerica. Eppure i padroni di casa erano partiti bene spingendosi in avanti e trovando la rete del vantaggio al 13’ con Tedeschi, pronto sotto porta alla deviazione in rete. Ma poi al 20’ Albonetti veniva atterrato in area, la Comacchiese reclamava il penalty non concesso dal direttore di gara che lasciava proseguire consentendo agli ospiti, con i lagunari sbilanciati in avanti, di riversarsi dalla parte opposta e di arrivare al tiro con Sabbioni, su cui Farinelli si faceva trovare pronto. Difesa dei lagunari ancora sbilanciata al 30’, con Bonavita bravo a superare in velocità Sorrentino e a infilare l’incolpevole Farinelli.

Al 39’ arrivava anche il raddoppio degli imolesi, ancora una volta su errore della retroguardia di casa: angolo di Alessandrini M. perfetto per la testa dell’omonimo Alessandrini S., che da solo sul palo opposto doveva solo indirizzare nella porta. Nella ripresa i locali insistevano, ma gli ospiti non stavano a guardare. Al 50’ bella azione di D’Amico sulla fascia sinistra, passava al limite a Tedeschi che concludeva di poco alto. Gli uomini di Cavallari protestavano ancora con il guardalinee, al 58’, per una rete annullata ad Alberi per fuorigioco. La Comacchiese sbilanciata rischiava qualche minuto dopo, con Albonetti bravo a recuperare su Alessandrini S., involatosi da solo verso la rete. Al 78’ Scala metteva di poco a lato nell’area rossoblù, con nuove proteste per un fuorigioco non fischiato. All’89’, concessione del rigore ai rossoblù, che lo fallivano però clamorosamente con Neffati.

Cinzia Boccaccini