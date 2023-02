Futball Cava

0

Comacchiese

0

FUTBALL CAVA: Carroli, Sango (40’ st Samorè), Poggi (31’ st Delvecchio), Rabiti, Melandri, Fantinelli, Yoada (1’ st Guiebre), Lombardi, Corzani (7’ st Casadei), Grazdhani, Stucchi. A disposizione: Alpi, Valentini, Ravaioli, Bellavista, El Shazly. All.: Muccioli.

COMACCHIESE: Farinelli, Minieri, Biolcati (33’ st Fantinuoli), Angelini (28’ st Folegatti), Alberi, Albonetti, K. Centonze, Schiavon, Tedeschi, D’amico (40’ st Bezzi), Bona (21’ st Neffati). A disposizione: Cottignoli, Grassi, M. Centonze, Bushi, Carli. All.: Cavallari.

Arbitro: D’Ovidio di Bologna.

Note: ammoniti: Poggi (F), Schiavon (C).

Termina in pareggio, senza reti, la partita tra Futball Cava e Comacchiese. Dopo 6’ di gioco sono gli ospiti a rendersi pericolosi con Centonze K che si presenta da solo contro Carroli, bravissimo a coprire lo specchio ed evitare il peggio. I locali reagiscono subito. Ci prova Stucchi con una potente conclusione dalla distanza che si stampa sulla traversa. Poco dopo, ancora Stucchi ci prova da distanza ravvicinata, provvidenziale la risposta della difesa ospite. Al 20’ ci prova Schiavon da calcio di punizione, resa velenosa dalla deviazione della barriera. Dai successivi calci d’angolo scaturiscono pericolose mischie in area, ma la difesa locale riesce ad allontanare. Al 43’, ancora sugli sviluppi di un’azione da angolo, è Stucchi a salvare sulla linea di porta con un pericoloso intervento che però vale come un gol. Termina quindi la prima frazione. Si riprende per il secondo tempo. Parte forte il Cava. Rabiti si libera dal limite dell’area, sistema la sfera e calcia a rete, palla che si stampa sull’incrocio dei pali. Secondo legno di giornata per i locali. Quando siamo alla mezz’ora, illusione per il vantaggio ospite: Neffati calcia in girata a botta sicura, ma ancora sulla linea è provvidenziale l’intervento di Poggi.