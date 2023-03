Comacchiese, un’altra caduta A Cattolica decide Docente

cattolica

2

comacchiese

1

Altro turno infrasettimanale nel girone F di Eccellenza e la Comacchiese, già retrocessa dopo un anno difficile e in una categoria molto più competitiva di quello che ci si attendeva, fa visita al Cattolica. Ne esce un’altra sconfitta in rimonta. La squadra di Cavallari va, infatti, in vantaggio al 12’ col cannoniere aggiunto, il difensore Fabio Alberi, che spesso nell’attuale stagione si è proposto in avanti, anche per sopperire alla difficoltà di marcatura. Passano, però, solo 4’ e il Cattolica trova il pari con Docente. Dopo un primo tempo equilibrato, come in tante altre occasioni, il risultato viene ribaltato al 67’ quando Docente trova la personale doppietta e il vantaggio per i suoi. Subita la seconda rete, i lagunari non sono più in grado di rialzarsi. Uno dei principali problemi dei lagunari in stagione è stato proprio quello di riuscire a mantenere l’attenzione e la concentrazione fino alla fine, soprattutto una volta andati in vantaggio, e la gara con un Cattolica non trascendentale non ha fatto eccezione. Nel prossimo turno di domenica la Comacchiese sarà opposta al Coriano tra le mura amiche.