Comacchiese, un’altra caduta casalinga

comacchiese

1

bentivoglio

2

Turno infrasettimanale per la Comacchies col Bentivoglio. Si comincia con il tributo a Stefano Cavalieri, il giovane comacchiese che ha perso la vita nei giorni scorsi e noto nell’ambiente per essere fratello di Mauro Cavalieri, fino a due anni fa in forza ai rossoblù. Venendo alla gara, i padroni di casa si trovano subito sotto all’8’, in virtù della rete di Battaglia, che mette la sfida in salita. I padroni di casa non stanno però a guardare e colpiscono un palo e una traversa con Bona e su deviazione di un avversario. Poi la svolta con l’espulsione a fine primo tempo di Sorrentino.

Al 53’ il raddoppio di Fratangelo a chiudere i conti, nel recupero i rossoblù accorciano con Neffati su rigore.