Comacchiese, uno scivolone che fa male

comacchiese

0

progresso

2

COMACCHIESE: Farinelli, Minieri, Biolcati (34’ Albonetti), Schiavon, Alberi, Folegatti (80’ D’Amico), Neffati, Echazu (56’ Centonze K.), Tedeschi, Angelini (70’ Fantinuoli), Bona. Allenatore: Cavallari.

PROGRESSO: Tartaruga, Mantovani (85’ Baccolini), Medi (80’ Badiali), Cocchi, Hasanaj, Busi, Ghebreselassie, Rossi (52’ Bardeggia), Baietti (80’ Grandini), Selleri, Laguzzi (73’ Cantelli). Allenatore: Farinetti.

Arbitro: Yassine Hafidi, sez. di Ravenna. Marcatori: 46’ Baietti, 85’ Badiali.

Note: ammoniti Tedeschi, Schiavon, Angelini, Busi, Baietti e Selleri.

Il Progresso porta a casa una partita spigolosa, con falli continui, grazie a una rete all’inizio e una verso la fine della ripresa. La Comacchiese tiene bene nella prima parte dell’incontro e nella fase centrale del secondo tempo, ma le difficoltà sotto porta continuano a farsi sentire. Così gli ospiti confermano la loro cavalcata nelle parti alte della classifica, mentre per i rossoblù la situazione si fa sempre più critica. Gara fisica nel primo tempo, con poche emozioni sotto porta. Nelle rare occasioni che capitano agli ospiti si mette in evidenza il giovane Farinelli, alla prima da titolare tra i lagunari e che dimostra subito di non avere paura, nonostante le difficoltà dell’impegno. Nella ripresa la situazione cambia anche in virtù della rete ospite che arriva nei primi minuti: il solito Baietti, letale in zona gol, riceve palla in area, spalle alla porta, si gira e infila nell’angolino opposto.

I padroni di casa hanno una fase di sbandamento e al 56’ solo l’ancora bravo Farinelli e un recupero sulla linea di Albonetti salvano la Comacchiese dalla capitolazione dopo una serie di conclusioni dei giocatori del Progresso in mischia. Al 63’ azione di rimessa del Progresso, ancora Farinelli vola sulla conclusione in diagonale di Baietti, che aveva superato in velocità tutta la difesa di casa. La prima azione dei rossoblù locali arriva al 69’, quando Centonze trova Bona a centroarea, ma il colpo di testa dell’attaccante finisce altissimo. Al 73’ impressione del gol per i lagunari: deviazione millimetrica per il tiro di Tedeschi, venutosi a trovare da solo in area a tu per tu con Tartaruga. All’85’ Badiali chiude il discorso siglando la seconda rete, gran merito della quale va però a Ghebresellasie, spina nel fianco per la retroguardia di casa, che in velocità supera gli avversari, mette in mezzo dove il compagno trova poi la deviazione vincente.

Cinzia Boccaccini