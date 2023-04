Combinata degli Stili Brillano i baby matildei

Domenica 19 marzo alle Piscine Beethoven di Ferrara si è tenuta la “XLII Combinata degli Stili” organizzata da Uisp Ferrara. Piscine Coperte Bondeno ha partecipato con il suo nutrito numero di atleti delle categorie Esordienti A, B e C, ai quali si sono aggiunte le due giovanissime mascotte, classe 2016, Nora Cazzola ed Eleonora Pisa.

C’erano circa 200 ragazzi e le gare si sono svolte con batterie miste, maschi e femmine.

Nora ed Eleonora hanno aperto la competizione, gareggiando con gli altri giovanissimi fuori quota nei 25 dorso, ottenendo dei buonissimi risultati; Nora addirittura seconda. Hanno dimostrato il proprio talento anche nei 25 metri stile libero facendo ben sperare per le prossime competizioni Si sono poi alternati, nei quattro stili, tutti gli altri atleti: nei 25 metri gli esordienti C: Giulia Franchini, Davide Fogli, Marco Terribile e Thomas Chen con il meritatissimo terzo posto di Giulia in 01’45”35.

Gli Esordienti B: Camilla Scaringella, Adele Zennaro, Benedetta Casoni, Andrea Cattabriga, Giorgio Manfredini, Riccardo Pisa, Federico Chieregati e Lorenzo Persechino hanno gareggiato nei 50 metri con buoni piazzamenti che evidenziano il continuo miglioramento di questi atleti. Anche gli Esordienti A: Celeste Callegari, Angela Romanini, Emma Xinyao Chen, Sofia Govoni, Nicolò Franchini e Pietro Zennaro hanno dimostrato notevoli progressi nelle loro tostissime batterie.

La manifestazione si è conclusa con le premiazioni e Piscine Coperte Bondeno ha esultato per Giulia, Eleonora e Nora che hanno meritatamente indossato la medaglia.

Molta soddisfazione da parte degli allenatori Andrea Matisi ed Eveline Borghi, che non li hanno mai lasciati un attimo ma sempre incitati a dare il meglio.

Continua il trend positivo, sottolinea il presidente Massimo Boselli. Tra i più piccini diversi atleti hanno potuto già mostrare le proprie doti. Più difficile per le categorie maggiori portare a casa il risultato per l’alto numero dei competitors, ma la qualità dei ragazzi è eccellente e stanno crescendo gradualmente e senza sosta. Inoltre l’entusiasmo attorno alla squadra è super.