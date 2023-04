Con il club granata negli anni contatti frequenti

Da quando prima Davide Vagnati e poi Ruggero Ludergnani si sono trasferiti dalla Spal al Torino, inevitabilmente i contatti tra le due società si sono intensificati. Basti pensare all’operazione che poco più di un anno fa ha portato in granata tre prodotti del vivaio di via Copparo: Demba Seck, Francesco Dell’Aquila e Gvidas Gineitis. E se in quel momento fu soprattutto la partenza della punta senegalese a fare rumore, oggi forse i tifosi biancazzurri devono rammaricarsi di più per la cessione del centrocampista lituano che a 18 anni ha già collezionato tre gettoni in serie A giocando due gare da titolare nella squadra di Juric.

Non c’è da stupirsi quindi se il giocatore potenzialmente più prezioso tra quelli a disposizione di mister Oddo sia stato accostato al Torino. Naturalmente stiamo parlando di Matteo Prati, che lunedì scorso ha realizzato il suo secondo gol in cadetteria, una categoria nella quale nonostante i 19 anni compiuti da pochi mesi sembra un veterano. Nelle prime 18 giornate il regista romagnolo aveva giocato appena due spezzoni contro Bari e Cosenza, del resto nel suo ruolo il punto di riferimento era Esposito.

La partenza del centrocampista di Castellammare di Stabia è stata la fortuna di Prati, che dall’ultima gara di dicembre è diventato titolare inamovibile in cabina di regia ricevendo i complimenti dei tecnici De Rossi e Oddo, l’apprezzamento dei tifosi spallini e l’interesse di tanti addetti ai lavori che hanno scritto il suo nome in cima ai loro taccuini. Prati è entrato nel giro della Nazionale italiana under 20 e probabilmente al termine di questa stagione disputerà il Mondiale di categoria. Una vetrina che potrebbe innalzarne in maniera esponenziale la quotazione nell’ottica di una prevedibile cessione nel corso dell’estate. Anche se è chiaro che il potere contrattuale della Spal sarà legato a doppio filo alla categoria. Non resta che godersi il playmaker fino al termine del campionato, con la speranza che contribuisca alla salvezza della squadra di Oddo.

s.m.