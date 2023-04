Consandolo a Gallo Centese a Tresigallo

Altro turno emozionante in Prima categoria. Il Consandolo deve difendere il primato a Gallo, avversario che non ha più niente da chiedere al campionato, ma che non è in vena di regali. "Ci teniamo a far bella figura – ammonisce il direttore sportivo degli amaranto Alessandro Bolzonaro – il Consandolo è lanciato verso un traguardo storico, ma qui nessuna ha mollato gli ormeggi: ce la giocheremo".

Trasferta insidiosa per la Centese, attesa a Tresigallo da una squadra affamata di punti salvezza. "Dobbiamo vincere a tutti i costi se non vogliamo perdere contatto con la vetta – afferma il direttore sportivo biancoceleste Lorenzo Malaguti –. Della partita d’andata ho un ricordo di una squadra tignosa, che ha lottato su ogni pallone e si è difesa con i denti. Abbiamo vinto 2-0, ma i verdeoro ci hanno fatto soffrire".

Il finale di stagione preoccupa molto il club di Cento. "Il calendario avvantaggia il Consandolo, male che vada faremo i play off.

Il pareggio a Pontelagoscuro è positivo per come si era messa la partita, in svantaggio a pochi minuti dalla fine; il giudizio è negativo per non essere riusciti a portare i tre punti al 90’. Diciamo che vedo il bicchiere mezzo vuoto".

Intanto Govoni può sorridere, rientrano i centrali difensivi Quaquarelli e Puggioli, i migliori della categoria, mentre è a rischio Diego Mannini.

Il Ponte in teoria coltiva ancora speranza di vittoria finale, ma non può lasciare punti per strada e la trasferta a Galeazza non è certo la più semplice.

Nicola Sarto e compagni saranno a Galeazza, diretta concorrente per tentare il salto in Promozione, avversario molto pericoloso, soprattutto in casa e anche per la qualità dell’organico a disposizione di Bolognesi, tra l’altro ex allenatore proprio del Ponte.

