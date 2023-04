Consandolo favorito negli ultimi 180 minuti

A due giornate dalla fine il campionato di Prima categoria non ha ancora un padrone. L’anno scorso di questi tempi la X Martiri aveva già ottenuto in largo anticipo la storica promozione, quest’anno l’equilibrio regna sovrano nelle prime posizioni. Lo dice esplicitamente il direttore sportivo della Centese, Lorenzo Malaguti: "Dobbiamo vincere le tre prossime partite, le due di campionato e lo spareggio, se vogliamo tornare in Promozione". La Centese resta in testa alla classifica ma in coabitazione con il Cosandolo, corsaro a Gallo. I galletti hanno cantato due volte, ma non è stato sufficiente: "La squadra ha fornito una prestazione gagliarda, abbiamo provato a fare lo sgambetto alla prima in classifica, che ha vinto di misura – evidenzia il direttore sportivo Alessandro Bolzonaro – beneficiando di qualche aiutino. Il presidente Maggi questa volta non potrà certo lamentarsi della conduzione arbitrale, un metro di giudizio discutibile, soprattutto la concessione di un calcio di rigore a favore del Consandolo. E’ un peccato, dovremo fare gli straordinari per salvarci matematicamente nelle due restanti giornate". Riguardo al potenziale della formazione argentana, il dirigente del Gallo punta forte sul Consandolo. "Contro di noi ha dimostrato di non essere in testa per caso, è una formazione molto solida e organizzata. Mi è piaciuta di più la Centese, però è penalizzata da un calendario più complicato: un conto è affrontare Galeazza e un Funo che deve salvarsi, un altro squadre già retrocesse". Il Pontelagoscuro può ancora dire la sua. I ragazzi di Luca Fantuzzi hanno vinto lo scontro diretto con il Galeazza e può rappresentare il terzo incomodo nel duello tra le due C di vertice, Centese e Consandolo. Il presidente Luca Popolo ci crede: "Tutto può ancora succedere. Per la promozione sono favorite le due battistrada, ma noi non siamo ancora tagliati fuori e anche il Galeazza può dire la sua, se riuscirà a vincere lo scontro diretto con la Centese. La differenza con il Ponte è che loro due sono artefici del loro destino, mentre noi dipendiamo dai risultati delle concorrenti". Riguardo al big match con la formazione bolognese, "siamo molto soddisfatti, non è da tutti vincere sul Galeazza. Ci siamo anche noi e vogliamo continuare a sognare".