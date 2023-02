Consandolo, pari e polemiche a Ponte Cade una torre dell’illuminazione a Gallo, rinviata la partita con la Frugesport

Il forte vento di bora che ha soffiato implacabile per tutto il giorno ha fatto franare una delle quattro torri di sostegno dell’illuminazione dello stadio di Gallo, dove era in programma la partita con la Fruges, ovviamente rinviata. "Verso mezzogiorno abbiamo sentito un boato – racconta il presidente amaranto Carlo Baldissara – e abbiamo trovato la torre crollata sullo stand che utilizziamo per la sagra del castrato e del torneo "Biagio Govoni". La manifestazione giovanile si svolge in maggio, ma temo sarà rinviato: la torre crollata era del 1985 come quella gemella, per la quale saranno necessarie delle verifiche di stabilità, mentre le altre due sono praticamente nuove. Per fortuna non si è fatto male nessuno". La partita dovrebbe essere recuperata mercoledì prossimo nello stadio di Poggio Renatico. Per quanto riguarda il calcio giocato, la Centese ha conservato il primato che aveva conquistato nell’anticipo di sabato con il Fly Sant’Antonio. Scavalcato il Pontelagoscuro, che guidava la classifica dall’inizio del campionato, fermato a domicilio dal Consandolo nello scontro al vertice. Un 1-1 che a sentire il presidente rossoblù Luigi Maggi non rispecchia quanto si è visto in campo: "Siamo stati derubati di due punti dall’arbitro – protesta il massimo dirigente della formazione argentana – Eravamo andati meritatamente in vantaggio, eravamo a 7’ dalla fine, da una punizione a nostro favore il direttore di gara ha assegnato un calcio d’angolo inventato e dal corner è arrivato il pareggio". Consandolo in vantaggio al 20’ del primo tempo direttamente da calcio d’angolo: il portiere è stato ingannato dal vento e ha sbagliato l’uscita. Il portiere si è poi riscattato deviando sulla traversa due conclusioni di Liri e Morona. "In partite così importanti, dove ci si gioca una stagione, l’Aia dovrebbe mandare degli arbitri più esperti; a Ponte ci siamo trovati un direttore di gara alle prime armi, giovanissimo e inesperto. Un vero peccato, poteva essere l’occasione per fare un balzo in avanti in classifica". La Centese ora comanda con 49 punti, due lunghezze di vantaggio sul Ponte, cinque sulla coppia Consandolo e Galeazza (che ha vinto nei minuti finali sul Santagata) e sette sul Berra.