Consandolo sconfitto a domicilio, debutto amaro

CONSANDOLO: Lesi, Ambrosecchia (75’ Tufa), Sangiorgi, Bianconi, Liri, Trentini, Di Mauro (46’ Gentili), Rimondi, Colombani (80’ Colombani), Badjie (55’ Baglietti), Giberti (63’ Giovannini). A disp. Guerra, Mazzoni, Laquale, Kalogeropoulos. All. Dirani.

SPARTA CASTELBOLOGNESE: Baldani, Baldi (65’ Drei), Castellari, Bacchilega, Tirello, Gavelli, Galassi (49’ Tattini), Russo, Battiloro, Mainetti, Conti (90’ Gordini). A disp. Landi, Esercicizio, Cardelli, Penazzi, Bagnara. All. Merenda.

Arbitro: Campisi di Bologna.

Marcatori: 38’ Battiloro, 46’ Galassi.

Note: ammoniti Ambrosecchia, Merighi, Tufa, Castellari, Bacchilega, Baldani e Battiloro

Succede tutto nel primo tempo. Consandolo in campo in formazione rimaneggiata, soprattutto in difesa per l’indisponibilità di Gaiani e Brandolini, che devono scontare un turno di squalifica maturato nello spareggio promozione con la Centese; fuori anche Morona e Dell’Isola. Lo Sparta mette subito pressione ai rossoblù, un pressing asfissiante che non consente di costruire nessuna occasione. Al 20’ primo squillo nell’area consandolese, Battiloro approfitta di un errore difensivo, un tiro a giro dal limite che chiama Lesi a un difficile intervento. Si ripete anche 10’ più tardi su Mainetti, con un tiro insidioso dalla lunga distanza. Finché al 38’ Battiloro scatta sul filo del fuorigioco, in contropiede chiama Lesi all’uscita e lo supera.

Nel recupero lo Sparta trova il raddoppio, sempre in contropiede e in posizione dubbia, Galassi trafigge il portiere in uscita. Nel secondo tempo i romagnoli amministrano il doppio vantaggio, il Consandolo prova a reagire ma non riesce a rendersi pericoloso. E’ invece la squadra ospite a sfiorare il terzo gol con il nuovo entrato Tattini, una prodezza balistica da posizione defilata, che centra il palo a portiere battuto.

Franco Vanini