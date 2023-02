Contestazione dei tifosi al ritorno della squadra Tacopina nel mirino, definito ’presidente assente’

La prestazione sfoderata dalla Spal allo stadio Penzo ha scatenato la rabbia dei tifosi biancazzurri, che al ritorno da Venezia si sono radunati in corso Piave per aspettare la squadra di De Rossi. I primi supporters sono arrivati intorno alle 19, ma la gran parte della tifoseria ha raggiunto lo stadio Mazza alle 19,30 quando il pullman della Spal era arrivato da una manciata di minuti. Erano circa 200 i tifosi che hanno partecipato alla contestazione, che non ha avuto come bersagli principali né l’allenatore né i giocatori ma il presidente Tacopina. Proprio così, perché uno striscione ha definito Joe ‘presidente assente’. Inoltre, diversi cori intonati dagli ultras hanno tirato in ballo il massimo dirigente del club, considerato il responsabile numero uno dell’andamento deludente della squadra. Dickmann e compagni sono scesi dal pullman assieme a mister De Rossi, che ha assistito alla contestazione in prima linea. Nessuno però ha preso la parola, con tutti i tesserati biancazzurri impassibili davanti ai supporters che fino alla gara di Venezia li avevano sostenuti in maniera incondizionata. Da parte dei tifosi poi immancabile la richiesta di tirare fuori gli attributi e di scongiurare il rischio di retrocedere in serie C. Ad organizzare il raduno nella zona tra tribuna e curva Est è stato naturalmente il gruppo Curva Ovest Ferrara, che nel pomeriggio aveva diffuso un comunicato sulla propria pagina Facebook chiamando a raccolta la tifoseria. Nei prossimi giorni Tacopina arriverà a Ferrara e per la prima volta dovrà fare i conti con la contestazione.

s.m.