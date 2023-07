Contratto biennale per il dg Di Taranto

Corrado Di Taranto è il nuovo direttore generale della Spal. Il dirigente proveniente dal Trento ha firmato un contratto biennale, fino al 30 giugno 2025. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, ha ricoperto l’incarico di segretario generale al Chievo dal 1999 al 2007 per poi trasferirsi al Parma, dove ha svolto il ruolo di direttore operativo per altre otto stagioni. Nel 2015 è tornato nel Chievo con l’incarico di amministratore delegato del Bottagisio Sport Center, centro di eccellenza per lo sport giovanile, e dal 2020 con quello di direttore generale, prima di passare al Trento, tra le cui fila ha svolto il medesimo ruolo dirigenziale nel corso dell’ultima stagione.