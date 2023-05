Convince il Mesola formato export La zona playoff dista un solo punto

Fosso Ghiaia

1

Mesola

3

FOSSO GHIAIA: Minardi, Vecchi (40’ st Greco), Bondi (27’ st Calderoni), Gramigna, Rocchi, Taroni, Balaj, Babbi (45’ st Sabbadini), Nicoletti, Fabbri (13’ st Gardini), Babini (27’ st Curella). A disposizione: Baldrati, Nardini, Filippi, Casadei. All.: Moregola.

MESOLA: Calderoni, Ranzato, Mangolini, Manari, Pittaluga, Zanella, Boscolo (32’ st Vianello), Malagutti (20’ st Berardi), Boscolo Zemelo, Mirontsev, Cantelli (43’ st De Giorgi). A disposizione: Forza, Cappelli, Durante, Ferro, Mazzocchi, Agnelli. All.: Salvagno.

Reti: 6’ st Mirontsev (M), 26’ st Gramigna (F), 33’ st Berardi (M), 46’ st Pittaluga (M).

Note: ammoniti: Bondi (F), Gramigna (F), Taroni (F), Pittaluga (M), Mirontsev (M).

Importante vittoria in trasferta per il Mesola, che passa per 3-1 contro i padroni di casa del Fosso Ghiaia, nella partita valida per la ventinovesima giornata del girone D di promozione Emiliana. Sul campo del Vaienti di Fosso Ghiaia si affrontano le due compagini, con i padroni di casa che arrivano dalla sconfitta contro il Cotignola di due domeniche fa, mentre gli ospiti del Mesola sono reduci dalla vittoria casalinga sul Solarolo. Primo tempo molto acceso, con le due squadre che si sbilanciano alla ricerca del vantaggio e non lasciano spazio per occasioni da una parte e dall’ altra. sul finale occasione per il Mesola, ma il tiro dal limite del numero 10 Mirontsev è fuori misura ed esce a lato dalla porta avversaria. Nella ripresa succede tutto. Al 6’ va in vantaggio il Mesola con un grande inserimento di Mirontsev che batte Minardi in uscita e porta in vantaggio gli ospiti. E’ ottima la reazione del Fosso Ghiaia, che riesce a prendere in mano il pallino del gioco e mettere pressione alla difesa ospite. Al 26’ arriva il pareggio per i padroni di casa, con Gramigna che da posizione ravvicinata ribadisce in rete l’1-1. Al 33’ mette di nuovo il muso avanti il Mesola, Con Berardi che nel momento migliore del Fosso Ghiaia è abile a sfruttare un rilancio della difesa e a partire in contropiede, insaccando il 2-1 per gli ospiti. Nel recupero arriva la rete che chiude il match, con il numero 5 Pittaluga che chiude una bella triangolazione al limite e scarica in porta il 3-1 per gli ospiti. Al fischio finale sarà quindi 3-1 per il Mesola, che porta a casa 3 punti importanti per la classifica e sale a quota 50 a una lunghezza dai playoff, mentre il Fosso Ghiaia resta a quota 26 in zona playout.