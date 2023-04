Coppa Italia di flag al Mike Wyatt Field In casa delle Aquile l’evento più atteso

Weekend ricco di impegni per la società del presidente Ferrandino che oltre all’incontro con tra Aquile e Grizzlies per il campionato di 2° Divisione che si è giocato ieri, sarà impegnata anche con il flag football con ben due eventi schedulati, la Coppa Italia oggi sempre al Mike Wyatt Field e il campionato under 17 martedi 25 aprile a Forlì. Il torneo di Coppa Italia, a cui partecipano soprattutto realtà che non praticano normalmente il tackle football si disputa quest’anno sempre con la formula dei Bowl, articolati in 3 tappe, con ciascuna squadra che disputa in tutto 8 partite di stagione regolare prima di approdare alle finali previste nel mese di giugno. Sono 13 le squadre iscritte quest’anno, suddivise in 2 gironi, con le Aquile inserite nel girone Nord con Thunders Trento, Minotauri Torino, Wildcats Cremona, Alfieri Asti, Roosters Romagna, Heroes Milano e Cocai Venezia . Per il flag estense è un’opportunità di crescita per i propri giocatori, disponendo coach Andrea Golfieri di un’ampia rosa di atleti e potendo scendere in campo giocatori di ogni età dai 16 anni in su e con la possibilità di schierare a roster anche le donne. Oltre ai giocatori e giocatrici delle giovanili e con qualche elemento della squadra senior delle Aquile la formazione estense può contare anche sul rinforzo di alcuni giocatori dei 65ers Arona, squadra che da anni milita nei campionati flag estivi con ottimi risultati. Una rosa quindi di circa 20 giocatori a disposizione di coach Golfieri per le partite di oggi che vedranno il Mike Wyatt Field ospitare 8 partite, dalla mattina fino al pomeriggio inoltrato. Per quanto riguarda gli estensi si partirà alle 10 del mattino contro i Thunders Trento, squadra ben preparata e che nel primo bowl di stagione si è aggiudicata tutti gli incontri disputati. Poi sarà il turno dei Roosters Romagna alle 11 e dopo la pausa pranzo, alle 13.30 gli Heroes Milano. Chiuderanno la giornata gli estensi con la partita delle 16 contro i Wildcats Cremona. Martedì 25 aprile invece andrà in scena il campionato under 17 di flag che vedrà impegnate le due formazioni ferraresi, Aquile e Duchi, nella trasferta di Forlì al campo sportivo G. Casadei di via Monda a giocarsi il secondo bowl stagionale. Le due formazioni allenate da Andrea Golfieri e Stefano Zucchelli disputeranno 2 partite ciascuna, la prima alle 12,30, sarà uno scontro tutto casalingo con le due squadre estensi che si affronteranno tra loro, con la formazione delle Aquile impegnata a mantenere l’imbattibilità, mentre i meno esperti giocatori dei Duchi con qualche settimana di allenamento alle spalle proveranno a mostrare qualche miglioramento in più rispetto all’esordio di stagione.