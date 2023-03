Copparo 2015 sogna il doppio salto Scaramelli: "Ultimo sforzo per la Prima"

Ha tutta l’aria di essere una fuga per la vittoria a Copparo, dove la matricola rossoblù ha vinto lo scontro diretto con l’Olimpia Quartesana e ora assapora l’aria rarefatta della vetta con quattro punti di vantaggio sul Codifiume, l’unica contendente che riesce a reggere il ritmo indiavolato della formazione guidata da Claudio Pavani. La nuova versione della squadra rossoblù ha vinto alla grande il campionato di Terza categoria l’anno scorso e ha buone probabilità di bissare il successo nella categoria superiore. La squadra è competitiva, costruita in estate da Gianluca Marzola, bomber di lungo corso, più volte capocannoniere in Prima categoria e in Promozione; appese le scarpe al chiodo, ha sposato il nuovo progetto che Andrea Mari gli ha affidato. Il leader e giocatore più rappresentativo è Yuri Scaramelli, ex capitano di Argentana, Codifiume e Copparese. "Stiamo andando bene – dice Scaramelli, capitano di Copparo 2015 – attenzione però a dare tutto per scontato. E’ vero che abbiamo quattro punti di vantaggio, ma il Codifiume ha una partita da recuperare, sebbene tutt’altro che semplice con Amici di Stefano". Com’è stato l’impatto con questa categoria? "Molto meno impegnativo dell’Eccellenza, ma divertente. In Seconda categoria emergo sul livello medio generale, l’importante è contribuire a riportare Copparo dove merita". Per vincere subito il direttore sportivo ha costruito una squadra esperta, con punti di riferimento giocatori del territorio che hanno giocato in categorie superiori. E’ ottimista ma con prudenza l’allenatore Claudio Pavani: "Ci sono da giocare altre cinque partite, che sono altrettante finali. Il dato positivo è che siamo padroni del nostro destino".

Franco Vanini