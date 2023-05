Corini chiede ai suoi uno sforzo in più: "Vincere anche quando non si gioca bene"

Eugenio Corini chiede una prova d’orgoglio al suo Palermo, al quale serve una vittoria per tornare in corsa per i playoff. "Siamo reduci da un periodo con una sola vittoria in 12 partite – osserva il tecnico –, ma a parte quella col Benevento le prestazioni sono sempre state positive: dobbiamo però imparare a vincere anche quando non giochiamo bene. La Spal è una squadra forte che sta disputando un campionato diverso dalle aspettative. Siamo consapevoli del valore dei nostri avversari, e la posizione in cui si trovano testimonia l’equilibrio del campionato. Detto questo, dobbiamo fare bottino pieno, e per farlo siamo determinati a giocare una grande partita. Per quanto riguarda l’organico, ho fatto parecchie rotazioni in quasi tutte le gare: dobbiamo prepararci nel miglior modo possibile per le prossime tre partite e rimanere sempre sul pezzo. Gli acciaccati? Speriamo di recuperare Saric per la prossima partita, e lo stesso discorso vale per Stulac. Tutino sta ritrovando la condizione ideale e sarà determinante nel finale di stagione, mentre Valente è a disposizione ma il suo utilizzo dipenderà dalle mie scelte in funzione del piano-partita. Verre è in forma e a Como ha fatto bene: è stato sostituito per una questione tattica".