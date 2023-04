Corsa della Bonifica, partenza e arrivo a Baura

Si torna a correre lungo le vie d’acqua della bonifica ferrarese. Domenica torna il tradizionale appuntamento podistico con la ‘Corsa della Bonifica’ con partenza dall’impianto idrovoro di Baura, una corsa competitiva di 12,5 km e una camminata ludico-motoria di 7,5 km che, grande novità di questa edizione, si potrà scegliere di fare anche con i propri amici ‘a 4 zampe’. Si tratta della sesta edizione del ‘Memorial Stefano Montori’ organizzato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e Uisp comitato di Ferrara. Un evento che avrà come punto di ritrovo, partenza e arrivo delle gare, lo storico impianto idrovoro di Baura, invece, la campagna ferrarese sarà lo scenario che accompagnerà podisti, camminatori e bambini. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti dalle 8 con il ritiro dei pettorali per le varie tipologia di gara. La partenza è prevista alle 10 con la competitiva sulla distanza dei 12,5 km, percorso che toccherà oltre il centro di Baura, quello di Pontegradella e Malborghetto, per il ritorno all’idrovoro di Baura.

A seguire la ludico motoria sulla distanza dei 7,5 km. Alle 10.05 partiranno le gare giovanili della mini podistica, con cinque categorie, suddivise per le diverse distanze 300-500-1500 metri. Previsti circa duecento competitivi, tra i nomi di spicco tra le donne Laura De Marco (Assindustria Sport Padova) e Nadiya Chubak (Lughesina), tra gli uomini Andrea Sgaravatto (Atletica Casone Noceto), Rudy Magagnoli (Corriferrara), Masimo Tocchio (Reno Runner) e Mane Nimbaly (Assindustria Sport Padova). Al termine l’appuntamento è con il pasta party un momento gastronomico e di aggregazione aperto a tutti, organizzato in collaborazione con il ‘Fienile di Baura’, il progetto d’integrazione sociale della Cooperativa Sociale Integrazione Lavoro. L’appuntamento podistico di domenica, sarà preceduto nel pomeriggio di oggi con ‘La Corsa di Bonifè’, una serie di attività pensate per bambini delle scuole primarie che potranno partecipare ai giochi "della tradizione" e ai laboratori che avranno come fulcro l’acqua, organizzati in collaborazione con Legambiente di Ferrara e l’associazione Bau.Co (Baura Cona e Dintorni).

Mario Tosatti