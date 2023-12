Corsi di basket nel Comune di Fiscaglia

Il grande mondo del basket non si ferma e ritorna a splendere anche nel comune di Fiscaglia. Dove il sindaco Fabio Tosi e l’assessore allo Sport Francesco Sovrani hanno avviato assieme alla Polisportiva e alla Scuola Basket Ferrara un nuovo ciclo di basket e minibasket per giovani atleti dai 5 anni in avanti. La Scuola Basket ha messo a disposizione istruttori e allenatori qualificati per gestire corsi pomeridiani e progetti scuola, promuovendo il ritorno di questo sport che da ormai da troppi anni manca nella periferia della città. Attualmente i corsi si svolgono a Fiscaglia il lunedì e il mercoledì dalle 17.30 alle 19 per ragazzi fino ai 12 anni e dalle 19 alle 20.30 per quelli fino alla maggiore età. La proposta da parte della comunità, dei ragazzi e dei genitori è stata positiva con un buon numero di iscritti provenienti anche dai comuni limitrofi. Chi fosse interessato può chiedere informazioni dirittamente all’assessore allo Sport.