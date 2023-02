Cosa fa Nainggolan? Per ora resta

Quando la notizia dell’esonero di Daniele De Rossi ha cominciato a circolare, il pensiero di molti tifosi spallini è volato a Radja Nainggolan (foto). Cosa farà il Ninja ora che l’allenatore che lo aveva convinto a venire a Ferrara è stato sollevato dall’incarico? È chiaro che la separazione con DDR rappresenta un brutto colpo per il trequartista belga, che mai sarebbe arrivato in biancazzurro senza il corteggiamento del suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma. Nainggolan è un personaggio imprevedibile per definizione, ma fino a ieri sera alla società di via Copparo non erano arrivati segnali negativi. La speranza quindi è che il Ninja rimanga regolarmente a disposizione del nuovo tecnico, onorando il contratto che lo lega alla Spal fino al 30 giugno 2023 e soprattutto fornendo un contribuito significativo per raggiungere la salvezza.

Ne sapremo di più nei prossimi giorni, quando mister Oddo dirigerà i primi allenamenti della squadra. Di sicuro dirigenza e staff tecnico faranno una chiacchierata con Nainggolan, scongiurando un addio che dopo appena due settimane sarebbe incredibile.