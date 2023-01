Cosenza su Fiordilino, ma Spal in vantaggio

Il mercato di gennaio è cominciato senza la fumata bianca tanto attesa. Per tutta la giornata si sono sprecate voci e indiscrezioni di un presunto accordo su tutta la linea tra Spezia e Spal, che invece hanno fatto passi avanti ma non hanno ancora raggiunto l’intesa definitiva per il trasferimento di Salvatore Esposito. La trattativa sembra comunque arrivata davvero ai dettagli, e salvo imprevisti nei prossimi giorni il centrocampista di Castellammare di Stabia firmerà un contratto fino al 2027 con gli aquilotti. Tra Luca Fiordilino e la Spal va segnalato l’inserimento del Cosenza, il club nel quale il centrocampista siciliano cominciò la propria carriera nella stagione 2015-16. La società rossoblù è determinata a rinforzarsi per risalire la classifica e ha messo nel mirino Fiordilino, per il quale però la Spal mantiene una posizione di vantaggio.

Anche e soprattutto perché lo stesso atleta classe 1996 ha espresso il desiderio di indossare la maglia biancazzurra. Il direttore tecnico Lupo è molto attivo per trovare una sistemazione a Demba Thiam e Mattia Finotto.

La situazione del portiere è quella più delicata, anche perché la Spal ha da poco prolungato il suo contratto e non ha intenzione di svenderne il cartellino. Si lavora per un eventuale scambio di prestiti, ma in serie B non ci sono così tante squadre che possono garantire al gigante senegalese una maglia da titolare o quantomeno di giocarsi il posto.

In questo senso, la C offre più opportunità, ma chiaramente non tutte le società di quella categoria possono permettersi l’ingaggio di Thiam, che a sua volta è alla ricerca di una piazza di un certo livello. Dovrebbe essere più semplice la cessione di Finotto, che a 30 anni appena compiuti e un contratto in scadenza si è reso conto – seppur a malincuore – che è arrivato il momento di salutare Ferrara. La destinazione più probabile è la serie C, dove fa gola a tanti club. Da Salerno arriva invece una voce che accosta Alessandro Tripaldelli alla Salernitana. Un’indiscrezione che inizialmente ha destato molte perplessità, ma a quanto pare la società granata ha realmente chiesto informazioni alla Spal sul laterale mancino. Nel frattempo, la squadra di De Rossi si gode gli ultimi giorni di vacanza in attesa di tornare a lavorare in via Copparo. Sono numerosi i giocatori che stanno trascorrendo questo periodo in montagna o all’estero, ma tra due giorni i biancazzurri dovranno necessariamente tornare a pensare alla Spal e soprattutto all’obiettivo salvezza. L’appuntamento è fissato per giovedì al centro sportivo Gibì Fabbri, dove naturalmente non ci saranno ancora volti nuovi a disposizione di DDR e del suo staff tecnico. Da quel giorno, i biancazzurri avranno nove giorni a disposizione per lavorare in vista della ripresa del campionato, fissata per sabato 14 gennaio sul campo dell’ambiziosa Reggina che nel girone di andata sbancò il Mazza in maniera piuttosto netta.

Stefano Manfredini