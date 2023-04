"Cremona è da serie A, ma non vogliamo alibi"

Dopo una partenza tutta in salita, con le due sconfitte consecutive contro Treviglio e Cantù, la Tramec cerca il riscatto, e il primo sorriso in una fase ad orologio fin qui più ombre che luci, nel bel mezzo di un periodo sfortunato tra infortuni, assenze e allenamenti a singhiozzo. L’occasione per dare un calcio alla sfortuna e lanciare un messaggio alle dirette concorrenti è domani, quando alla Milwaukee Dinelli Arena arriverà la Vanoli Cremona (palla a due ore 18, dirigono Radaelli, Chersicla e Centonza), lanciatissima e in cerca del tris, dopo i successi su Forlì e Pistoia. Due vittorie che, sommati ai due punti che lombardi si erano "trascinati" dal piazzamento in stagione regolare, valgono il quarto posto solitario, a sole due lunghezze di ritardo dal trio Forlì-Cantù-Treviglio. Un percorso opposto a quello della Benedetto, pronta ad affrontare per la terza volta in stagione la squadra di Cavina, dopo il match dei quarti di finale di Supercoppa disputati qui a Cento lo scorso settembre e la recente finale di Coppa Italia a Busto Arsizio.

"Tutte le partite di questa fase a orologio sono un preambolo di quello che poi saranno i playoff, e ci siamo meritati l’onere e l’onore di affrontare queste squadre di primissimo livello. Sappiamo che non stiamo vivendo un gran momento sia a livello mentale che fisico, per colpa dei tanti infortuni, questo però non deve rappresentare un alibi, ma un’opportunità – commenta alla vigilia l’assistente Emanuele Pancotto –. Kuuba ne è l’esempio: un ragazzo di 20 anni che fino all’anno scorso giocava in B e che nell’ultima sfida con Cantù è partito in quintetto e neanche nel suo ruolo, ma che non si è mai tirato indietro". Considerata l’assenza di Toscano e una condizione fisica generale piuttosto precaria (Moreno resta sempre in forse per domani), alla Tramec servirà un’altra mezza impresa, contro una delle squadre più forti della Serie A2. "Cremona è una società di tradizione nel panorama nazionale, nonché protagonista assoluta in questa stagione, grazie ai trionfi in Coppa e Supercoppa. In più, in questa fase ad orologio sono tornati ad avere a disposizione un elemento importante come Trevor Lacey. Sono una squadra di grande atletismo e fisicità, oltre che di enorme talento, su entrambe le metà campo. Sono un roster costruito per arrivare in Serie A, per questo ci servirà un’altra impresa. Sono stati giorni difficili in palestra, simili a quelli della precedente settimana, ma nonostante l’assenza di due giocatori fondamentali come Toscano e Moreno tutti i ragazzi si sono allenati con grande impegno".

Giovanni Poggi