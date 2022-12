Cremona troppo forte per la Vis under 19 di Santi

Pochi giorni prima del Natale, è tornata in campo l’Under 19 Eccellenza della Vis 2008 di coach Santi, priva di capitan Dalpozzo, Valente, Cavicchi e Yarbanga. Alla Vis non sono ammessi timori, poiché ad arrivare al Palapalestre è la Vanoli Cremona, una delle squadre più importanti nel panorama italiano. Senza paura e con il giusto piglio, i ragazzi si giocano alla pari il primo quarto e, pur con alcuni problemi di falli che limitano ancora maggiormente le rotazioni, riescono a chiudere sul -4 sulla prima sirena. Dopo una prima parte di secondo periodo, che vede una Vis agguerrita e qualitativamente di alto livello su ambedue le metacampo (+1, sul 25-24), gli ospiti sfruttano un parziale di 8-0 per prendere il comando del match.

I ragazzi provano a rimanere attaccati, sempre con grande energia e applicazione, ma Cremona nella parte centrale di gara dimostra quello che meritatamente è il suo appeal: 31-45 all’intervallo poi 48-72 a fine terzo quarto.

Il risultato non è mai in discussione, ma la prestazione messa

in campo dai vissini è sicuramente il punto da cui ripartire nel 2023. Finisce 67-88.

Ora ricaricare le pile per l’ultima giornata d’andata, prevista con Cernusco, lunedì 9 gennaio alle

19 al Palapalestre, in un match fondamentale per aprire al meglio il 2023. Domenica 18 dicembre si è giocata anche l’ultima partita categoria Aquilotti, della prima fase fra le due squadre, Vis B (2013) contro Vis C (2012), che ha visto la vittoria del gruppo di Caravita per 18-6. Gara giocata all’insegna dell’impegno e del divertimento.

Un’occasione che è servita a tutti per migliorare.