Crollo Centese a Molinella Consandolo mette la freccia

Non finisce di stupire il campionato di Prima categoria. Cade per la seconda volta consecutiva la Centese, travolta a Molinella per 4-1, ne approfitta il Consandolo, castigamatti dei biancocelesti nel big match del turno precedente al "Bulgarelli". I rossoblù hanno calato il tris in riva al Primaro a spese del Berra, che busca la quarta sconfitta consecutiva ed esce dalla fascia play-off, scavalcato dal Galeazza. Soprattutto il Consandolo scalza la Centese dalla testa della classifica e conquista il primato in beata solitudine. E’ un risultato storico: mai il Consandolo, nel girone di ritorno in questa categoria, era riuscito a conquistare il primato. Gli argentani si sono imposti grazie a una doppietta di Liri e uno di Badjie, match winner a Cento. Il presidente Luigi Maggi non sta nella pelle: "Abbiamo vinto con merito lo scontro diretto con il Berra e, per la felice coincidenza dei risultati delle concorrenti, siamo saliti in cima alla classifica. Adesso comincia il difficile: dobbiamo difendere il primato nelle altre cinque partite restanti. Il calendario per noi è un po’ più benevolo rispetto alle rivali, abbiamo però un altro ostacolo da superare, domenica prossima a Galeazza: secondo me è in quella trasferta che ci giochiamo la promozione. E’ una squadra costruita per vincere e dispone di un ottimo attacco, tra cui il capocannoniere Govoni". Se il ko a Molinella della Centese poteva succedere, anche se non in questi termini, il risultato più sorprendente è il ko rimediato in riva al Po dal Pontelagoscuro da parte del pericolante Tresigallo. La squadra guidata da Luca Fantuzzi conferma di essere in fase discendente. Il presidente Luca Popolo non cerca alibi: "Abbiamo perso meritatamente, non l’abbiamo mai vista. Il Tresigallo è stato più bravo di noi, soprattutto ha giocato con la grinta e la determinazione giusta". Il Consandolo ha messo la freccia: è la possibile svolta?

"E’ la squadra più lanciata e in salute del campionato, chiaro che se continua ad avere un rendimento del genere, vincendo tutte le partite, potrebbe anche fare l’impresa. Non sono sorpreso per la sconfitta della Centese a Molinella, è una squadra scomoda e c’era un vecchio conto da saldare tra le due squadre, è una vittoria che sa di riscossa. Anche noi abbiamo fatto una gran fatica a portare a casa la pelle da Molinella".

Franco Vanini