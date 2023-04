Cuore e Arena: "Col Brescia, una battaglia"

L’infortunio muscolare rimediato nel test effettuato durante la sosta del campionato contro la Cremonese è ormai soltanto un ricordo per Matteo Arena, che dopo aver saltato la gara con la Ternana si è subito rimesso a disposizione di mister Oddo che a Benevento non ha avuto dubbi nel mandarlo in campo. E il difensore centrale pugliese ha risposto presente, ripagando la fiducia di un allenatore che a differenza di De Rossi lo preferisce sia a Peda che a Dalle Mura. Nella difesa a quattro della Spal infatti la coppia di centrali formata da Arena e Meccariello ormai è una certezza.

"Dopo il successo di Benevento l’umore è positivo – confessa l’ex difensore del Monopoli –. Finalmente abbiamo ritrovato la vittoria: il prossimo obiettivo è la continuità, centrando la seconda vittoria di fila per uscire dalla zona retrocessione. Siamo pronti per la battaglia col Brescia".

Ritiene che il ritiro prolungato che ha preceduto la gara del Vigorito abbia inciso positivamente?

"Ci ha aiutato, ma non abbiamo certo vinto per quello. Anche la Ternana era in ritiro quella settimana e ha perso a Brescia, inoltre alcuni compagni come La Mantia, Dickmann e Meccariello, che hanno figli, hanno sofferto la lontananza dei loro affetti. Diciamo che il ritiro ci ha dato qualcosa da un lato e tolto dall’altro, quindi non so quanto abbia pesato sulla vittoria".

Che valore attribuisce allo scontro diretto con le Rondinelle?

"Se non portassimo a casa punti col Brescia, la vittoria di Benevento non sarebbe servita a nulla: serve la continuità che ci è mancata tutto l’anno. Quando si occupa una posizione come la nostra significa che ci sono stati dei problemi, però abbiamo altre sei partite per rialzarci definitivamente e raggiungere i nostri obiettivi".

Cosa ha imparato nella sua prima stagione di serie B?

"Le categorie esistono per un motivo, e non nego che passare dalla C alla B rappresenti un bel salto. Ho imparato tante cose da ogni tecnico che ho avuto, da Venturato a Oddo passando per De Rossi. Bisogna stare sul pezzo, perché è un campionato lunghissimo, nel quale due partite vinte o perse fanno tutta la differenza del mondo. È il torneo più duro e combattuto in assoluto e dobbiamo considerare ogni gara come fosse una finale: sembra una frase fatta, ma è proprio così".

Come sta fisicamente?

"Ora mi sento molto bene, inoltre mi trovo bene con la difesa a quattro e con Meccariello". Quanto le manca la Puglia? "Inizialmente non sentivo la mancanza, sapevo a cosa andavo incontro. Ora la mia terra mi manca, ma i miei cari mi vengono a trovare spesso: ai miei genitori, alla mia ragazza e ai miei amici piace molto Ferrara".

Gli studi universitari come procedono?

"Bene! Tutti i tecnici mi hanno concesso permessi per sostenere gli esami: sto scrivendo la tesi e dovrei laurearmi il 13 giugno".

Stefano Manfredini