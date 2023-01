Cuore Masi, strappa il pari con l’uomo in meno

masi torello

2

medicina

2

VOGHIERA: Campi, Castelli (40’st Caruso), Franceschini Fabio (28’st Mangherini), Valesani, Catozzo, Molossi, De Angelis, Fregnani, Quarella (1’st Sarto), Vanzini (43’st Maneo), Cazzadore. A disp. Battara, Benini, Franceschini Samuele, Bui, Lolli. All. Rambaldi.

MEDICINA: Stanzani, Alpi (34’st Commissari), Dradi, Sciuto (1’st Nerzu), Rocchi (13’st Guidi), Tonelli, Savini (13’st Caidi), Carboni, Sabattani, Boschi, Barbaro. A disp. Palermo, Castagnini Davide, Montalbani, Castagnini Riccardo. All. Raccagni. Arbitro: Pasquale Mozzillo da Reggio Emilia.

Marcatori: 15’pt e 23’st Sabbatani, 35’pt Molossi, 42’st Cazzadore.

Note: espulso al 10’pt Catozzo e direttamente dalla panchina il presidente e il direttore generale del Masi, Claudio Ferioli e Graziano Quarella. Ammoniti Cazzadore e Sabbatani. In tribuna gli allenatori Davide Marchini e Ruggero Ricci e i dirigenti Marani (Sant’Agostino), Bruschi e Mazzanti (Argentana).

Mai dire mai con il Masi. La formazione tricolore acciuffa il pareggio allo scadere e per poco non ci scappa anche il gol del clamoroso ribaltone. E’ un punto di platino per come si era messa la partita: in dieci dopo pochi minuti, due volte in svantaggio in inferiorità numerica e sempre rimontato. Il Medicina ha peccato di superficialità e sprecato il rigore del possibile 1-3 al 35’ del secondo tempo. E’ stata una partita avvincente, molto combattuta, il Masi anche in dieci ha sempre ribattuto colpo su colpo. Al 10’ l’arbitro estrae il cartellino rosso per Catozzo per fallo da ultimo uomo e la gara è subito in salita. Cinque minuti più tardi i bolognesi passano in vantaggio con Sabattani, abile a farsi trovare smarcato sul secondo palo e a insaccare da pochi metri dalla linea di porta. Al 26’ direttamente su punizione Fregnani centra la traversa da posizione defilata e al 35’ arriva il gol del pareggio. Tutto nasce da un’incomprensione tra portiere e difensore, ne approfitta Vanzini che offre un pallone solo da spingere in rete al meglio piazzato Molossi. Subito dopo il Medicina potrebbe tornare in vantaggio con Boschi (uno dei tre ex granata in campo, gli altri due sono Alpi e Caidi), un colpo di testa indirizzato all’incrocio dei pali, vola Stanzani e sventa. Al 42’ su azione di calcio d’angolo Valesani incorna sul secondo palo, salva sulla linea Dradi. Nel secondo tempo il Medicina preme sul pedale dell’acceleratore, vicino al gol al 5’ con Sabbatani, che colpisce la traversa di testa su calcio d’angolo. Al 23’ la pressione ospite è premiata: Alpi ruba palla a Sarto, conquista il fondo, cross teso sul primo palo, aggancia Sabbatani, stop orientato che manda al bar Franceschini e girata vincente da sotto misura; è il quinto gol in due partite del giovanissimo centravanti. Al 35’ il Medicina potrebbe chiudere la partita su calcio di rigore assegnato per un fallo di mano in area. Sul dischetto va Sabbatani, Campi intuisce e respinge e si ripete anche sulla ribattuta. Al 42’ su azione di calcio d’angolo Cazzadore nel traffico trova il gol del pareggio e, nel recupero, sfiora anche il gol da tre punti, ma sarebbe stata una punizione esagerata per i giallorosssi.

Franco Vanini