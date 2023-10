Cus a Guastalla per fare bottino pieno Il CUS Ferrara scende in campo a Guastalla per mantenere il contatto con la vetta condivisa da Imola e Piacenza. Turnover per scelta e assetti diversi in vista dei prossimi impegni. Triangolo allargato Maratini-Gatti-Semenza, Begotti-Namari in regia, Ippolito in terza linea.