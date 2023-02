Cus a Noceto alle 12.30 per proseguire la striscia

Vuole proseguire la striscia dei risultati positivi il Cus, che nell’inconsueto orario delle 12,30 farà visita al Noceto. Squadra decisamente spigolosa quella parmense, abile nel rompere il gioco avversario, che tra le mura amiche del "Nandro Capra" si esalta. Le ultime sconfitte di misura con Pieve e Parma, non certo le ultime della classe, sono termometro di squadra in salute. I ferraresi arrivano in palla all’impegno, il lavoro settimanale è stato mirato a quella continuità che domenica è mancata, per fortuna con esiti indolore. Bottino pieno poi mirino sul derby gli obiettivi di giornata per un quindici che vedrà assente il solo De Paoli rispetto a sette giorni fa: la casacca di otto sarà sulle spalle di Storti, affiancato da Amadio, che parte dall’inizio per verificarne la tenuta.