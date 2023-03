Cus ai nastri di partenza in serie C

Campionato di Serie C di tennis al via, con il Cus Ferrara in campo con alcune novità. Il responsabile sezione tennis Ferdinando De Luca, nella formazione maschile presenterà un blocco di atleti facenti parte delle stagioni precedenti con l’innesto di due nuovi giocatori di valore: Andrea D’Antona e Filippo Fracassi, arrivati come studenti dell’Ateneo ferrarese e che vanno ad aggiungersi a Filippo Faggioli, Edoardo Petrucci, Stefano Stifani e Filippo Zattoni.

Andrea, nativo di Taranto e classe 1999, già tesserato in passato per il club ferrarese, ha accettato di rivestire i colori Cus.

Filippo Fracassi, romagnolo e classe 2001, è alla sua prima stagione con la squadra estense.

Obiettivo dichiarato è una tranquilla salvezza con un occhio di riguardo alla possibilità di raggiungere i playoff. Nel girone appena sorteggiato, il Cus affronterà alla prima giornata il Circolo tennis Villa Carpena dell’ex Carlo Alberto Caniato, compagno di altri giovani promettenti di livello nazionale. Nella seconda giornata sarà la volta del Village di Molinella, per giocare poi con Viserba ed infine Forum Forlì. La formazione femminile sarà composta dalle giovanissime under 16 Elena Ravani e Martina Ronconi, supportate da Martina Scagliarini e dalla nuova giocatrice Eleonora Benvenuti, istruttrice veneta e classificata seconda categoria. Anche in questo caso l’obiettivo è la salvezza.

Nel girone le cussine faranno il loro esordio sui campi del Tc Modena, per poi affrontare nell’ordine la Virtus Bologna, il Tc Cicconetti di Rimini e l’Ippodromo di Cesena.