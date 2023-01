Cus Ferrara Triathlon ai nastri di partenza

In barba al periodo invernale, gli atleti del Cus Ferrara Triathlon proseguono gli allenamenti in vista della prossima annata agonistica. La stagione conclusa ha visto diversi risultati importanti, tra cui la qualificazione alla finale mondiale nella specialità 70.3, che si svolgerà in Finlandia nel prossimo mese di agosto, sulle distanze di 1,9 km di nuoto, 90 km in bici, 21 km di corsa, da parte di Cristiano Ferraresi e Serena Guagliata e diversi podi di categoria nelle gare nazionali, che hanno permesso alla società di chiudere addirittura al 3° posto nel ranking nazionale fra squadre Cus. La stagione 2023 prenderà il via la prossima primavera con il primo appuntamento importante segnato ad inizio aprile a Imola, con i campionati Italiani di duathlon, sulla distanza sprint (5 km di corsa, 20 km di bici, 2,5 km di corsa). Questo sarà il primo vero test per capire l’esito del lavoro svolto in inverno.