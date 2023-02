Cus Golf, l’esecutivo Martufi diventa responsabile di sezione

Grosse novità in seno alla sezione Golf del Cus Ferrara, all’alba di un 2023 che si preannuncia denso di attività importanti.

Dopo l’arrivo come responsabile di sezione del professionista Luca Martufi, per 5 stagioni in nazionale e da 15 anni nello staff tecnico della macroarea regionale Emilia Romagna-Marche, è stato creato - con il benestare del presidente Giorgio Tosi - un comitato esecutivo che avrà il compito di supportare Martufi e sviluppare nuovi progetti.

Il comitato è composto dai soci Marco Barbagli, Filippo Maggi, Luigi Barioni e Damiano Spalluto, tutte persone con grossa esperienza.