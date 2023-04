Cus in trasferta a Fano, incognita maltempo sul match

Penultima di campionato e trasferta a Fano per il Cus, che anticiperà alle 14,30 il proprio impegno per agevolare il lungo viaggio di ritorno. Ferraresi in terra marchigiana già da ieri per vivere al meglio l’ultima trasferta stagionale e cercare di mantenere il terzo posto (più quattro sul Parma), obiettivamente massimo traguardo stagionale. Bianconeri al completo con i soliti problemi in prima linea, reparto dove gli ostici padroni di casa cercheranno di costruire il loro match. Un occhio anche al meteo con il piccolo campo, finora difficile per tutti, che potrebbe diventare un pantano; per il Cus ad estremo ci sara Galliani con Bondoni spostato nel preferito ruolo di terminale offensivo. Terza linea extra lusso con Cavalieri che rientra come numero otto affiancato da Storti e Mejane. In panchina la qualità, tra gli altri, di Susa, Ippolito e Stabellini, a testimonianza del fatto che l’eventualità di un testa a testa sino all’ottantesimo non sia da scartare a priori.