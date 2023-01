Cus, partita l’attività a squadre

Il Cus-Salvi tennis è ripartito nell’attività a squadre della nuova stagione, partecipando ai Campionati invernali regionali promossi dalla Federtennis Emilia Romagna: la Coppa Palmieri nel maschile ed il Trofeo Quattrocchi per il femminile, due competizioni che hanno visto gli atleti cussini tornare all’agonismo dopo i primi quattro mesi di allenamenti. Nelle gare maschili, dai contenuti tecnici relativi a tennisti terza categoria e seconda limitati 2.6, il responsabile Cus Ferdinando De Luca ha creato due formazioni. La prima composta dagli over 20 facenti parte della serie C, Filippo Faggioli, Edoardo Petrucci e Filippo Zattoni, con l’inserimento del rientrante Andrea D’Antona e del neo tesserato Filippo Fracassi, studente universitario a Ferrara ed ex atleta del circolo tennis Riccione. La seconda è invece composta da tutti ragazzi under 17 facenti parte del vivaio cussino: Paolo Cavagna, Giulio Malaguti, Federico Lambertini e Giorgio Ruggeri. Il campionato femminile, interamente giocato da atlete di terza categoria, vede come protagoniste le under 16 Elena Ravani e Martina Ronconi, insieme a Martina Scagliarini.

Prima giornata conclusa con la netta vittoria nella Coppa Palmieri per 3-0, della compagine degli over 20.