Cus Salvi avanza con gli under 14 Amarezza invece per i più grandi

Disputati nel lungo week end i primi turni delle fasi finali dei campionati regionali a squadre di tennis, con il Cus Ferrara Salvi protagonista. La formazione under 14 maschile composta da Andrea Cogo e Mattia Occhiali, da testa di serie numero 1, ha passato agevolmente gli ottavi del tabellone vincendo 2-0 sullo Sporting Sassuolo B. Le vittorie sono giunte nei due singolari da parte di Cogo contro Giovanni Neri per 6162 e di Occhiali 6161 su Matteo Bonettini. Ora i quarti di finale da giocare alla Meridiana di Modena. Gli under 16 non sono riusciti ad avere la meglio sul TC Mirandola negli ottavi del tabellone ad eliminazione diretta, uscendo sconfitti al doppio di spareggio soltanto 10-8 al tie break del terzo. Nei singolari vittoria di Giorgio Ruggeri e sconfitta di Giulio Malaguti. Raggiunta la seconda fase i piccoli del campionato under 10 misto hanno esordito nel girone contro il CA Faenza. Buona la prestazione complessiva con vittoria di Sara Gavagna e sconfitta per Michele Catalano. Nulla hanno potuto i due cussini al doppio di spareggio; nati entrambi nel 2014, sono usciti sconfitti dalla coppia romagnola, con gli atleti entrambi nati nel 2013. Campionato di serie D3 iniziato da parte con successo 2-1 della compagine maschile sui campi del Tc Castenaso, con vittorie di Mirko Gardenghi in singolare e della coppia Riccardo GavioliGardenghi nel doppio. Sconfitta al terzo set per Raffaele Zammiti nel secondo singolare.