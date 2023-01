Cus Tennis targato Salvi Tanti progetti per serie C e settore giovanile

ll Cus Ferrara tennis si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione più forte di prima, rinnovando il sodalizio con l’azienda Salvi e andando a proporre un progetto sportivo con diversi spunti aggiuntivi a tutta l’attività già svolta nell’annata appena trascorsa. Progetto nato dal responsabile della sezione il maestro Ferdinando De Luca e supportato dalla famiglia Salvi; il programma dei campionati a squadre prevede la partecipazione alle categorie under 10 mista, under 121416 maschile e femminile, fino alle competizioni di serie D ed alla conferma delle due formazioni della serie C nazionali. Ripresa, dopo alcune stagioni difficili, anche dei campionati invernali quali, la Coppa Palmieri ed il Trofeo Quattrocchi. Per essere ancora più competitivi nella serie C, dopo le splendide salvezze della passata stagione, le formazioni andranno ad arricchirsi di nuovi atleti, alcuni dei quali provenienti dal panorama universitario.